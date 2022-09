Le courant23:08Comment les castors pourraient offrir des solutions au changement climatique

Face à l’augmentation des incendies de forêt et des sécheresses, les scientifiques se tournent vers un “ingénieur de l’environnement” hautement qualifié pour aider à lutter contre le changement climatique : le castor industrieux.

“Ils construisent ces barrages, qui ralentissent l’eau, ils creusent des canaux qui évacuent l’eau, et finalement ils lui donnent juste le temps de s’enfoncer dans la terre comme une grosse vieille éponge”, a déclaré Emily Fairfax, professeure adjointe de sciences de l’environnement. et la gestion des ressources à la California State University Channel Islands.

“Chaque fois que vous avez une sécheresse, une inondation ou un incendie, c’est un système beaucoup plus résistant à cette perturbation”, a-t-elle déclaré. Le Courant l’hôte invité Nahlah Ayed.

Fairfax a co-écrit un document de recherche qualifiant les castors d’élément clé d’un plan d’action climatique pour l’Amérique du Nord et appelant à de plus grands efforts de coexistence et de repeuplement dans des régions spécifiques. Le papier était publié dans la revue WIREs Water en avril.

“Ce sont des ingénieurs de l’environnement hautement qualifiés – les castors ont la capacité quelque peu unique de se déplacer dans à peu près n’importe quel paysage et de le transformer en fonction de leurs propres besoins”, a-t-elle déclaré.

Cette vague de chaleur et la menace d’incendies de forêt me font apprécier #beaver un refuge contre le feu artificiel encore plus. Ce complexe se trouve sur Little Last Chance Creek dans le nord de la Californie – à certains égards, ces étangs étaient une “petite dernière chance” pour toutes les créatures lors de l’incendie ici l’année dernière. pic.twitter.com/badIjn55Kx —@EmilyFairfax

Fairfax soutient que les humains pourraient bénéficier de ces compétences dans la lutte contre le changement climatique. Dans son travail, elle a vu des exemples “où un énorme incendie catastrophique traverse un paysage et il n’y a que ces grandes grandes taches vertes [where beavers live].”

Plus tard, lorsque les cendres et les sédiments se déversent dans les rivières et menacent les poissons, ils “se retrouvent pris dans ces étangs de castors et ils les filtrent en quelque sorte et gardent cette eau claire en aval”, a-t-elle déclaré.

Fairfax a haussé les sourcils lorsqu’elle a commencé à parler des castors et de l’action climatique il y a quelques années. Mais à mesure que les impacts tels que les sécheresses et les incendies de forêt sont devenus plus fréquents – et plus prononcés – les gens ont commencé à chercher de nouvelles idées, a-t-elle déclaré.

“Nous avons vu ces effets de plus en plus dommageables d’année en année, et les gens se disent en quelque sorte:” D’accord, nous avons tellement essayé. Qu’est-ce que nous n’avons pas essayé? “”, A-t-elle déclaré.

“Eh bien, les castors!”

Les castors « travaillent gratuitement »

La chercheuse Glynnis Hood s’est intéressée pour la première fois aux castors il y a 20 ans, lorsque son étude de doctorat sur les terres humides en 2002 a été perturbée par une sécheresse record qui a frappé l’Amérique du Nord.

“Les étangs qui avaient des castors avaient neuf fois plus d’eau libre que les étangs sans castors, dans la même zone”, a déclaré Hood, professeur de sciences environnementales à l’Université de l’Alberta et auteur de Le manifeste du castor.

Elle a dit Le courant que les castors représentent une main-d’œuvre incroyable, qui « ne prend pas les week-ends… [and] travailler gratuitement.”

“J’ai travaillé sur des projets où des barrages ont dû être enlevés, et le lendemain matin, ils sont de retour”, a-t-elle déclaré.

“L’entretien de ces barrages est en cours, donc lorsque les castors occupent activement un étang, ils gèrent également activement leur paysage.”

Cette assiduité est peut-être la raison pour laquelle les castors sont entrés si fréquemment en conflit avec les humains, Fairfax expliquant que “nous voulons tous les deux contrôler le paysage – et avons les moyens de le faire”.

“Peut-être que les humains veulent drainer notre zone humide et y construire des logements, mais les castors veulent construire plus de zones humides et les rendre encore plus humides”, a-t-elle déclaré.

Emily Fairfax examine un barrage de castor. Elle pense que les créatures pourraient aider à lutter contre le changement climatique. (Soumis par Emily Fairfax)

“Historiquement, nous jetions simplement les mains en l’air et disions:” Ah, je ne peux pas vivre avec ce castor, je dois le tuer “, ce qui n’est pas productif.”

Elle a déclaré qu’il existe des moyens de limiter les dommages que les castors peuvent causer, tout en bénéficiant des services écosystémiques qu’ils offrent. Les arbres peuvent être protégés à l’aide de clôtures grillagées et les tuyaux qui permettent à l’eau de s’écouler à travers un barrage – appelés niveleurs d’étang – peuvent empêcher les inondations en amont.

Là où les castors ont quitté une zone, les efforts de restauration de la rivière ou même l’installation d’un faux barrage pourraient les inciter à revenir, a-t-elle déclaré.

Fairfax aimerait voir les gouvernements financer et soutenir des mesures comme celle-ci, ainsi que rédiger des “plans de gestion des castors ou de coexistence des castors, et s’y tenir”.

“Nous devrions explorer la coexistence beaucoup plus souvent”, a-t-elle déclaré. “Comment pouvons-nous vivre avec les castors? Comment pouvons-nous éduquer la communauté?”

En tant que scientifique, j’ai préparé un “discours d’ascenseur” depuis quelques années maintenant. Cette année, j’ai fait une “vidéo d’ascenseur” & laissez-moi vous dire : les gens aiment voir mes recherches bien plus que simplement en entendre parler ! Alors, que faire ? #castors ont à voir avec #wildfire ? Montre (avec son) & trouver! pic.twitter.com/axc523sRgq —@EmilyFairfax

Changement à l’échelle continentale

Fairfax a déclaré qu’elle comprenait le scepticisme selon lequel “ce rongeur massif est un héros du changement climatique”, mais elle souhaite que les gens tiennent compte de l’ampleur de la perte de populations de castors depuis la colonisation nord-américaine.

Auparavant, il y avait “de 100 à 400 millions de castors sur le continent nord-américain – aujourd’hui, nous en visons 10 à 30 millions”, a-t-elle déclaré.

Ces castors restants créent des parcelles de terre qui montrent une résistance prometteuse aux impacts du changement climatique, a-t-elle déclaré.

“Imaginez ce que cela serait si nous en avions dix fois plus. Et au lieu de patchs, c’était des traînées continues de zones humides à travers le paysage”, a-t-elle déclaré.

“C’est un changement à l’échelle continentale.”