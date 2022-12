Un allié fanatique de Poutine surnommé “Mr Hypersonic” blessé lors d’une frappe en Ukraine lors d’une fête d’anniversaire après avoir menacé d’anéantir l’Europe

Un allié FANATIQUE de Vladimir Poutine qui menaçait autrefois d’anéantir l’Europe lors d’une frappe nucléaire a été blessé lors d’une attaque ukrainienne lors de sa fête d’anniversaire.

Dmitri Rogozine – décrit comme “méprisable” par un expert russe – est un ancien ministre surnommé “Mr Hypersonic” pour sa défense du missile nucléaire Satan II.

Dmitri Rogozine a été pris pour cible par l’Ukraine 1 crédit : East2West

L’homme de 59 ans a été touché à la tête, à la cuisse et aux fesses par des éclats d’obus lors d’un bombardement qui a fait deux morts et six blessés au total.

“Les éclats d’obus sont tombés à un centimètre de la colonne vertébrale”, a-t-il déclaré, mais il a ajouté “je survivrai”.

Le député nationaliste russe Aleksey Zhuravlyov était à la fête avec son assistant, qui a été blessé.

Il a déclaré que Rogozine et un groupe de conseillers militaires séjournaient dans un hôtel à Donetsk, une zone occupée par l’Ukraine puis annexée par la Russie, lorsqu’ils ont été pris pour cible.

« Nous y avons également séjourné plusieurs fois. C’est presque devenu une erreur fatale. Les Ukrainiens ont dû le repérer, ils ont touché le bâtiment avec un tir direct.

Selon un rapport d’un journaliste russe qui était présent, Rogozine a été touché lors d’une frappe ciblée effectuée soit par une roquette d’artillerie précise, soit par un projectile Excalibur à longue portée.

L’expert russe Christo Grozev, de l’organisation de journalisme d’investigation Bellingcat, a déclaré que Rogozine était “l’une des personnalités politiques russes les plus méprisables”.

Il a « fait la célèbre promesse d’arriver à Paris sur un tank » et « a un éclat d’obus pénétrant dans la fesse » dont « beaucoup de gens disent que c’est beau ».

En juin, l’avertissement effrayant a été donné après que le ministre des Affaires étrangères de Poutine, Sergueï Lavrov, ait été empêché de se rendre en Serbie pour un voyage de deux jours.

Rogozine s’est déchaîné après que la Bulgarie, la Roumanie et le Monténégro aient fermé leur espace aérien pour interrompre son voyage – avertissant qu’ils ne pourraient pas arrêter un missile de 208 tonnes.

En réponse à son interdiction de vol, Rogozine, ancien vice-Premier ministre et super-loyaliste de Poutine, a déclaré : « Savez-vous ce qui est si bon à propos de Sarmat ?

“Il ne demandera pas de permis de vol aux lâches bulgares, aux Roumains vindicatifs et aux Monténégrins – qui ont trahi notre histoire commune.”

Il a averti que la même chose s’appliquerait à la Suède qui est sur le point de rejoindre l’OTAN

Rogozin a mis en évidence un trou de 26 pieds de profondeur réalisé à l’aide de la bombe nucléaire Satan-2 sans ogive atomique sur un champ d’entraînement au Kamtchatka.

Il a fulminé : “Avec une charge nucléaire, un tel cratère sur un site ennemi sera bien, très large et très profond – et radioactif.

“Il ne reste plus qu’à conseiller aux agresseurs de parler plus poliment avec la Russie.”

Rogozin a également menacé de causer “la mort de la Station spatiale internationale” dans une prise de bec venimeuse avec l’un des anciens astronautes les plus célèbres de la Nasa, Scott Kelly.