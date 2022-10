Un allié de Poutine suggère que le ministre russe de la Défense devrait se suicider à cause de la gravité de la guerre en Ukraine

Un politicien pro-russe en Ukraine s’en est pris au ministre russe de la Défense, Sergai Shoigu.

Kirill Stremousov, installé comme marionnette de Poutine à Kherson, a déclaré que Choïgou devrait se suicider.

Il vient au milieu d’un chœur rare de critiques des hauts gradés militaires après les défaites récentes.

Un allié de premier plan du président Vladimir Poutine a lancé une attaque publique extraordinaire contre le ministre russe de la Défense, suggérant que le ministre devrait se suicider à cause des récentes pertes militaires de la Russie.

Kirill Stremousov, un politicien ukrainien pro-russe qui a été installé comme chef fantoche de Poutine dans la région ukrainienne occupée de Kherson, a pris pour cible “des généraux et des ministres” dans un message vidéo jeudi, Reuters a rapporté.

Il a pointé du doigt le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, à qui il a reproché les avancées récentes de l’Ukraine dans le nord-est de la région.

“En effet, beaucoup disent: s’ils étaient un ministre de la Défense qui avait autorisé un tel état de fait, ils auraient pu, en tant qu’officiers, se suicider”, a-t-il déclaré, selon la traduction de Reuters.

Les forces russes ont, ces derniers jours, reculé dans des positions défensives dans la région centrale de Kherson, tandis que les forces ukrainiennes ont revendiqué la capture d’un certain nombre de colonies dans le nord-est de la région, selon l’Ukraine et récent évaluations du groupe de réflexion Institute for the Study of War.

Ukraine a dit vendredi qu’il avait repris environ 500 kilomètres carrés à la Russie en une semaine.

Stremousov a décrit les actions des forces russes comme un “regroupement” et a affirmé qu’elles avaient “enfermé” la région. par le Washington Post.

Shoigu est un confident et un allié de longue date de Poutine, ayant parfois passé des vacances avec lui, et il dirige le ministère de la Défense depuis 2012.

Le ministère russe de la Défense n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires d’Insider.

Jusqu’à très récemment, une telle condamnation publique des hauts gradés militaires était très inhabituelle en Russie.

Mais les remarques de Stremousov font suite à un mécontentement croissant à l’égard des principaux chefs militaires et des performances du pays en Ukraine.

Le chef de guerre tchétchène intransigeant Ramzan Kadyrov, dont les propres troupes ont été déployées en Ukraine, est devenu de plus en plus franc.

Début septembre, après que les forces ukrainiennes ont fait de vastes gains dans le nord-est du pays, il a laissé entendre que le ministère de la Défense était déconnecté de la situation sur le terrain, comme l’a rapporté The Guardian.

Suite à la chute de la ville orientale de Lyman fin septembre — une perte stratégique considérable pour la Russie — Kadyrov a fait des commentaires meurtriers dans un poste de télégramme à propos d’Alexander Lapin, qui commande les forces russes dans le centre de l’Ukraine.

Lapin n’a pas réussi à coordonner efficacement les communications ou à fournir correctement les soldats, et l’état-major général de l’armée l’a couvert, a déclaré Kadyrov.

Pendant ce temps, Evgeniy Prigozhin, qui dirige l’armée privée Wagner utilisée par Poutine en Ukraine, a également fait des commentaires sur VKontakte, la réponse de la Russie à Facebook, qualifiant les hauts gradés militaires de “déchets” qui devraient être envoyés au front “pieds nus”. comme l’a rapporté The Daily Beast.

Le Kremlin a fait preuve de prudence en réponse apparente aux récents commentaires de Kadyrov, le réprimandant pour “l’émotion” de son ton quand on parle d’armes nucléaires.

Cependant, jeudi, le ministère de la Défense l’a promu colonel général, selon l’agence de presse d’État russe TASS signalé.

La télévision d’État russe a également commencé à reconnaître Les victoires de l’Ukraine, cependant Bloomberg a rapporté que le Kremlin n’autorisait pas les médias à blâmer Poutine ou à remettre en question la décision d’envahir l’Ukraine en premier lieu.