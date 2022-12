Un allié de Poutine prédit la guerre civile américaine et l’éclatement de l’Europe dans une diatribe dérangée

Dmitri Medvedev (au centre) a publié une série ridicule de “prédictions” sur les réseaux sociaux (Photo: Reuters) Un membre du cercle restreint de Vladimir Poutine a prédit un nouveau «reich» européen, une guerre civile américaine et Elon Musk deviendrait président dans une diatribe dérangée. L’ancien président russe Dmitri Medvedev a fait une série de “prédictions” fébriles sur les réseaux sociaux, notamment une guerre entre la France et un nouveau super-État dirigé par l’Allemagne, ainsi que l’effondrement du système économique mondial. Le vice-président du Conseil de sécurité a déclaré que le Royaume-Uni rejoindrait le l’Union européenne (avant de prévoir sa disparition) et que la Pologne et la Hongrie envahiraient l’Ukraine. Il a déclaré que le milliardaire technologique et propriétaire de Twitter serait élu à la Maison Blanche pour gouverner un État américain éclaté, après la sécession du Texas et son adhésion au Mexique. Le départ de l’Irlande du Nord du Royaume-Uni, le remplacement du dollar par la monnaie numérique et l’effondrement de la Banque mondiale faisaient également partie des perspectives loufoques de l’ex-président pour 2023. M. Medvedev, qui a été président entre 2008 et 2012, avait la réputation d’être l’un des modérés du Kremlin, mais est devenu un champion débridé de la guerre au cours des 12 derniers mois. Il a adressé sa prévision bizarre aux «amis anglo-saxons et à leurs porcelets joyeux». Cela survient au même moment où Sergueï Lavrov, le plus haut diplomate du Kremlin, a allégué un complot américain visant à assassiner le président russe dans des remarques aux médias d’État. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a été le porte-parole de Poutine pour la guerre sur la scène mondiale (Photo : AFP) Il a affirmé que des personnes au Pentagone complotaient ouvertement pour tuer M. Poutine avec un missile tiré sur Moscou. Il a déclaré: “Washington est en avance sur les autres car certains” responsables anonymes “du Pentagone ont en fait menacé de lancer une” frappe décapitante “sur le Kremlin, qui est en fait une menace de tentative d’assassinat du président russe. ‘ On ne sait pas ce qui a provoqué l’explosion, mais M. Lavrov semble avoir fait référence à un article paru dans le magazine américain Newsweek en septembre. Le journal a cité des responsables militaires anonymes affirmant qu’une série de réponses avaient été discutées en interne si le Kremlin lançait une frappe nucléaire sur l’Ukraine. M. Lavrov a mis en garde contre les “conséquences possibles de tels plans” sans mentionner que la référence à la “frappe décapitante” a été discutée dans le contexte du gouvernement russe déclenchant une guerre atomique. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

