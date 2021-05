Un allié de premier plan de Vladimir Poutine a demandé que le militant biélorusse arrêté Roman Protasevich soit « abattu comme un chien ».

Le magnat Yevgeny Prigozhin a déclaré qu’il respectait le président biélorusse Alexandre Loukachenko pour avoir forcé un avion à atterrir dans le but d’arrêter le journaliste de 26 ans.

L’allié de Poutine, Yevgeny Prigozhin (à droite) a appelé le journaliste détenu à être « abattu comme un chien » Crédits: Vedomosti

L’activiste et journaliste Roman Protasevich a été vu à la télévision d’État reconnaissant avoir joué un rôle dans l’organisation de troubles de masse l’année dernière. Crédit: AFP

Protasevich a été arrêté lorsque l’avion de Ryanair a été contraint d’atterrir à Minsk dimanche.

En quittant l’avion dimanche, les passagers du vol ont déclaré que Protasevich leur avait dit qu’il craignait d’être condamné à la peine de mort.

La Biélorussie est le seul pays d’Europe à maintenir la peine de mort.

«Gloire, gloire à Loukachenko», a déclaré Prigozhin. «Je respecte, je m’incline et je soutiens [him] avec tout mon coeur.

«Un grand homme qui a arrêté la racaille et ne les a pas laissés entrer dans son visage.»

«Une autre loi doit être ajoutée de toute urgence à toutes les lois biélorusses: tirer sur Protasevich comme un chien.

«Respectez encore une fois, Aleksander Grigoryevich [Lukashenko]. »

Prigozhin, 59 ans, surnommé «le chef de Poutine», est un magnat de la restauration qui s’est fait connaître en organisant des banquets au Kremlin et est maintenant derrière une armée privée notoire de mercenaires combattant en Afrique.

Des rapports de l’ONU en mars affirmaient que les mercenaires russes Wagner avaient commis des violations des droits de l’homme en République centrafricaine alors qu’ils combattaient aux côtés des forces gouvernementales.

Ils ont été accusés d’exécutions sommaires massives, de détentions arbitraires, de torture pendant les interrogatoires et d’avoir forcé le déplacement de la population civile.

Les «graves violations des droits de l’homme» comprenaient des allégations de viol.

Le vol Ryanair a été contraint de se poser après avoir décollé d’Athènes

Il est également recherché par le FBI pour son implication présumée dans le piratage des élections américaines de 2016.

Lundi, Protasevich est apparu à la télévision d’État, affirmant qu’il était en bonne santé et reconnaissant avoir joué un rôle dans l’organisation de troubles de masse l’année dernière.

Il a déclaré lundi: « Je suis au centre de détention n ° 1 de Minsk. Je peux dire que je n’ai aucun problème de santé, y compris avec mon cœur ou tout autre organe.

« L’attitude des employés à mon égard est aussi correcte que possible et conforme à la loi. Je continue à coopérer avec les enquêteurs et j’avoue avoir organisé des troubles de masse dans la ville de Minsk. »

Les commentaires ont été immédiatement rejetés par ses alliés comme formulés sous la contrainte, ajoutant qu’il était presque certainement torturé.

« Voici à quoi ressemble Raman sous la pression physique et morale. Je demande la libération immédiate de Raman et de tous les prisonniers politiques », a écrit sur Twitter une chef de l’opposition biélorusse, Sviatlana Tsikhanouskaya.

Mme Tsikhanouskaya a déclaré à Sky News qu’elle craignait que Protasevich n’ait été torturé.

Apparaissant sur plusieurs canaux de l’application de messagerie Telegram, Protasevich, vêtu d’un sweat-shirt noir et les mains étroitement jointes devant lui, dit qu’il se trouve dans un centre de détention provisoire à Minsk et nie avoir des problèmes cardiaques rapportés par certains médias sociaux.

Protasevich et sa petite amie Sofia Sapega photographiées ensemble Crédit: Instagram

Sofia a également été arrêtée avec des dirigeants européens appelant à sa libération immédiate

Il semble également avoir une petite tache noire sur son front.

Une heure après la mise en ligne des images, les dirigeants de l’Union européenne ont accepté d’imposer des sanctions à la Biélorussie.

Les dirigeants ont également appelé leurs compagnies aériennes à éviter l’espace aérien biélorusse et autorisé des travaux visant à interdire aux compagnies aériennes biélorusses des cieux et des aéroports européens, a déclaré un porte-parole.

Réunis à Bruxelles, les 27 dirigeants nationaux du bloc ont exigé la libération immédiate de Protasevich et de sa petite amie Sofia Sapega, 23 ans, ainsi qu’une enquête de l’Organisation internationale de l’aviation civile sur l’incident de dimanche.

Le chef de la commission des affaires étrangères britannique, Tom Tugendhat, a déclaré à propos du détournement: « Si ce n’est pas un acte de guerre, c’est certainement un acte de guerre. »

Vladimir Poutine soutient le régime biélorusse dirigé par son pote dictateur Alexandre Loukachenko

Loukachenko a appelé Poutine à l’aide après la contestation du résultat des dernières élections et des manifestations anti-régime dans tout le Bélarus

Le secrétaire aux Transports, Grant Shaps, a depuis dit aux compagnies aériennes de rester en dehors de l’espace aérien biélorusse à la suite de l’incident.

Il a expliqué dans un tweet: « Suite au détournement forcé d’un avion @Ryanair vers Minsk hier, j’ai demandé à @UK_CAA (Autorité de l’aviation civile) de demander aux compagnies aériennes d’éviter l’espace aérien biélorusse afin d’assurer la sécurité des passagers. J’ai également suspendu l’exploitation de Belavia. permis. »

Lui et le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab ont suspendu le permis aérien de la compagnie aérienne Belavia avec effet immédiat, Raab qualifiant l’incident du jet « d’assaut choquant contre l’aviation civile ».

Le président biélorusse Alexander Lukashenko, 66 ans, a été confronté au plus grand défi de son règne de près de 27 ans de la part de manifestants qui sont descendus dans la rue après avoir été déclaré vainqueur d’une élection l’année dernière qui, selon eux, avait été truquée.

Environ 35000 personnes ont été arrêtées depuis le début des manifestations régulières en août 2020.

Loukachenko nie la fraude électorale et a accusé l’Occident de parrainer les manifestations.

Des partisans de l’opposition biélorusse se sont affrontés avec la police lors d’une manifestation dans les rues de Minsk en août dernier Crédit: EPA

Un manifestant est détenu par des policiers sont une manifestation à Minsk Crédits: Getty