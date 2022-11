Un allié de Poutine dit qu’un étudiant zambien décédé en Ukraine se battait avec Wagner

L’homme d’affaires russe Yevgeny Prigozhin, un proche allié du président Vladimir Poutine, a déclaré mardi qu’un étudiant zambien décédé en Ukraine s’était battu pour son groupe militaire privé Wagner.

La Russie avait précédemment informé la Zambie que Lemekhani Nyirenda avait été tué sur le champ de bataille en Ukraine en septembre, incitant la Zambie à demander à Moscou plus de détails et une explication sur la façon dont il avait fini par combattre pendant la guerre.

Le père de Nyirenda a déclaré qu’il purgeait une peine de neuf ans de prison dans la banlieue de Moscou pour une infraction liée à la drogue lorsqu’il a été “enrôlé” pour se battre. Sa famille a déclaré qu’il n’était pas clair comment il avait été recruté ni par qui.

Mardi, le groupe de restauration Concord de Prigozhin a déclaré que Nyirenda avait été recruté par Wagner. Prigozhin et d’autres représentants de Wagner ont visité les prisons russes offrant l’amnistie en échange de leur engagement à se battre pour la Russie en Ukraine.

“Oui, je me souviens bien de ce type”, a déclaré Prigozhin dans une réponse écrite à une question d’un journaliste demandant si le Zambien s’était battu pour Wagner.

Prigozhin a déclaré que Nyirenda était mort en “héros” et qu’il était “l’un des premiers à pénétrer dans les tranchées ennemies le 22 septembre”.

Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les circonstances de la mort de Nyirenda ou l’affirmation de Prigozhin selon laquelle il avait rejoint Wagner volontairement.

Ayant pendant des années nié ses liens avec Wagner et opéré dans l’ombre, Prigozhin a adopté ces derniers mois une présence plus affirmée sur la scène intérieure russe, critiquant la direction militaire, reconnaissant qu’il avait fondé Wagner et admettant s’être ingéré dans les élections américaines.