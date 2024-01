Les forces russes sont aux prises avec des « joueurs » ukrainiens qui utilisent des drones à vue à la première personne (FPV) sur la ligne de front contre les bastions russes, a déclaré un haut responsable russe, alors que les véhicules sans équipage gagnent en visibilité dans cette guerre qui dure depuis 23 mois.

Les opérateurs ukrainiens de véhicules sans pilote ont mené un « raid continu » sur les positions russes pendant plusieurs jours dans un lieu tenu secret le long de la ligne de front, a déclaré Dmitri Rogozine, ancien chef de l’agence spatiale russe, aujourd’hui responsable installé à Moscou dans la région annexée de Zaporizhzhia. région du sud de l’Ukraine.

“En quatre heures, 24 drones FPV ont volé vers le bastion d’un seul de nos bataillons de volontaires”, a-t-il déclaré mardi dans un message publié sur Telegram.

“Il s’agit d’un nouveau type d’artillerie : l’art aérien de haute précision”, a ajouté Rogozine. “Il remplacera progressivement les canons et les roquettes conventionnels, car ils sont beaucoup plus précis et moins chers, et l’enregistrement des cibles touchées est visible pour les opérateurs de ces drones.”

Un militaire ukrainien tient un drone d’attaque FPV sur la ligne de front dans l’oblast de Zaporizhzhia, en Ukraine, le 26 octobre 2023. Les forces de Moscou affrontent des « joueurs » ukrainiens utilisant des drones à vue première personne contre des bastions russes, a déclaré un haut responsable russe. .

Contactée pour commentaires, l’armée ukrainienne a évoqué Semaine d’actualités à ses mises à jour opérationnelles publiées sur les réseaux sociaux.

Début décembre, Mykhailo Fedorov, ministre de la Transformation numérique de Kiev, qui est à la tête des efforts de drones ukrainiens contre la Russie, a déclaré : Semaine d’actualités que les drones FPV devenaient désormais plus utiles aux combattants de première ligne ukrainiens que l’artillerie.

Les véhicules sans équipage FPV ont rapidement changé la donne sur le champ de bataille ukrainien, éliminant des masses de matériel russe, a déclaré Fedorov.

“Ils travaillent parfois encore plus efficacement que l’artillerie”, a-t-il commenté. “Ainsi, les drones FPV constituent effectivement une révolution technologique, même si la technologie elle-même est assez simple. Mais elle s’est avérée très efficace.”

Les drones FPV semblent certainement mieux fonctionner dans certains cas que l’artillerie pour l’Ukraine, a déclaré Steve Wright, expert en drones basé au Royaume-Uni. Semaine d’actualités le mois dernier. “À bien des égards, l’utilisation de drones FPV sur le champ de bataille s’inscrit dans la continuité d’une tendance, notamment occidentale, consistant à cibler de plus en plus étroitement les explosifs”, a-t-il déclaré.

L’Ukraine a maintenu ses appels à l’approvisionnement en munitions et en obus auprès de ses alliés pour ses systèmes d’artillerie, qui restent une capacité cruciale pour Kiev. Mardi, l’OTAN a signé des contrats pour acheter des obus d’artillerie de 155 mm d’une valeur de 1,2 milliard de dollars afin de reconstituer les stocks de l’alliance après avoir acheminé des obus vers l’Ukraine.

« La guerre de la Russie en Ukraine est devenue une bataille pour les munitions. Il est donc important que les Alliés reconstituent leurs propres stocks, tout en continuant à soutenir l’Ukraine », a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

“Pourquoi les forces armées ukrainiennes ont-elles besoin d’obus et d’artillerie si elles sont remplacées par des joueurs dont les obus et les grenades volent sur des drones à grande vitesse ?” Rogozine a écrit mardi. “Nous devons immédiatement prendre des mesures pour empêcher l’ennemi de dominer les airs grâce à la domination de ses drones de reconnaissance et de ses drones tueurs.”

“Ils se reproduisent et se multiplient, il n’y a nulle part où se cacher”, a déclaré mercredi Rogozine dans un autre article. “Il est urgent de résoudre le problème de la destruction des drones FPV.”

L’Ukraine a accumulé des dizaines de milliers de drones de ce type grâce à des séries de collectes de fonds et a augmenté sa production nationale.

Les drones FPV sont fréquemment utilisés pour enregistrer des images de champs de bataille, semblant souvent montrer des frappes de drones kamikaze ukrainiens sur des cibles militaires russes, qui sont ensuite partagées par l’armée de Kiev. Les drones explosifs sont bon marché, utilisent souvent des pièces achetées dans le commerce, et peuvent frapper les véhicules ennemis ou leur personnel.

“La situation de première ligne dépend des drones”, a déclaré Fedorov. “C’est une guerre 24h/24 et 7j/7.”

Mais un commandant ukrainien a déclaré à la mi-décembre qu’en termes de chiffres globaux, Kiev ne dispose que d’un drone pour cinq à sept drones russes FPV dans les secteurs clés du champ de bataille de l’est et du sud de l’Ukraine.

Les drones russes FPV volent dans l’espace aérien ukrainien et recherchent toutes les cibles qu’ils peuvent y trouver, a déclaré aux médias ukrainiens Yuriy Fedorenko, commandant de la compagnie ukrainienne de drones Achilles, qui fait partie de la 92e brigade d’assaut du pays.

Bien que l’Ukraine ait initialement dominé la fabrication de FPV en 2023, la Russie a intensifié ses programmes et envoyé un grand nombre de véhicules sans pilote sur les lignes de front, a déclaré Samuel Bendett du Center for Naval Analyses, un groupe de réflexion américain. Semaine d’actualités.

Le développement du FPV en Russie a probablement « connu une croissance exponentielle », a déclaré Bendett, bien qu’il soit difficile de déterminer combien de drones FPV sont présents sur et au-dessus du champ de bataille.

Mise à jour le 24/01/24, 10 h 15 HE : Cet article a été mis à jour avec une réponse de l’armée ukrainienne.