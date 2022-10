Un allié de Poutine déclare que Taïwan sera “renvoyé” à la Chine

Un proche allié du président russe Vladimir Poutine et PDG de la compagnie pétrolière publique Rosneft, Igor Sechin, a affirmé jeudi lors d’une convention internationale que Taiwan était “dans les délais” pour être renvoyé en Chine.

S’exprimant lors d’un forum économique international en Azerbaïdjan, Sechin a déclaré que la capacité du président chinois Xi Jinping à obtenir un troisième mandat historique permettrait à Pékin d’accomplir les questions prioritaires.

“La position de [China’s] est hautement respecté, qui expose calmement et ouvertement, sans faux prémisses, ses positions, même sur les questions les plus difficiles, comme le problème de Taïwan, qui à cet égard peut être évalué comme quelque peu exagéré », a déclaré Sechin selon un Reportage Reuters.

XI INTERROGE POUTINE SUR LES « PRÉOCCUPATIONS » AVEC LA GUERRE EN UKRAINE LORS D’UNE RÉUNION EN FACE À FACE

Xi a longtemps déclaré qu’il chercherait une “réunification pacifique” avec l’île et la Chine continentale, malgré les avertissements des responsables occidentaux et régionaux de laisser Taïwan tranquille et de maintenir le statu quo régional.

Taïwan s’identifie comme une nation souveraine avec des valeurs démocratiques, mais elle est officiellement reconnue par la Chine, les Nations Unies et les États-Unis dans le cadre de la politique d’une seule Chine.

La Chine a renforcé sa position agressive contre l’île, et beaucoup craignent que le monde ne connaisse un autre conflit meurtrier après la guerre de huit mois de la Russie en Ukraine.

POUTINE DIT QUE LES ÉTATS-UNIS ET L’OUEST ÉCHOUENT, AFFIRME QUE LES FUTURS MENSONGES EN ASIE

Sechin a fait valoir que l’ingérence occidentale dans les relations taiwano-chinoises et les investissements de Washington dans les semi-conducteurs taïwanais ont pratiquement confirmé que Taipei “retournera dans son port natal… dans les délais”.

Poutine et Xi ont approfondi leurs liens depuis que la Russie a envahi l’Ukraine et s’est géopolitiquement blackboulée de l’Occident.

Poutine a soutenu la position de Xi sur la réunification de l’île avec la Chine et a mis en garde l’Occident contre toute ingérence dans l’agenda de Pékin.

Le président Biden a provoqué une agitation internationale le mois dernier lorsqu’il a déclaré que les forces américaines défendraient Taiwan si la Chine envahissait.

Lorsqu’on lui a demandé de clarifier dans une interview “60 minutes” s’il voulait dire qu’il déploierait des hommes et des femmes américains sur l’île pour défendre Taipei, Biden a répondu : “Oui”.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Biden a ensuite tenté de remettre les pendules à l’heure sur les relations américano-chinoises et a déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies : “Nous cherchons à rétablir la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan et restons attachés à notre politique” Une Chine “, qui a contribué à prévenir les conflits pendant quatre ans. décennies.”

Il a ajouté : “Nous continuons à nous opposer aux changements unilatéraux du statu quo de part et d’autre”.