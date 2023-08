Un allié de Poutine affirme que le patron de Wagner a rejeté les avertissements sur la sécurité suite à la mutinerie : « Au diable ça »

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a affirmé qu’il avait averti le chef de Wagner, Eugène Prigojine, de surveiller ses arrières après sa brève mutinerie contre l’armée russe qui a finalement conduit à sa disparition apparente cette semaine.

« Je lui ai dit : ‘Evgueni, comprends-tu que tu vas condamner ton peuple et que tu périras toi-même ?' », a déclaré Loukachenko à Prigozhin, selon l’agence de presse d’État biélorusse BELTA.

Les médias ont rapporté de diverses manières la réponse de Prigozhin à cet avertissement comme « Au diable, je vais mourir », « Je mourrai alors, bon sang! » et « Au diable, laissez-moi être tué! »

« Je lui ai dit : ‘Evgueni, je vais t’envoyer une corde et un morceau de savon tout de suite' », a poursuivi Loukachenko, ce à quoi, selon lui, Prigojine a répondu : « Non, non, non. Je ne veux pas que les choses se passent ainsi. Je mourrai en héros. »

Le commentaire sur la corde et le savon est apparemment un idiome russe qui fait référence à la préparation d’un nœud coulant pour être pendu – ou au fait que Prigozhin devrait simplement se pendre maintenant, a déclaré un expert à Fox News Digital.

Loukachenko a affirmé avoir dit plus tard à Prigojine et à Dmitri Outkine, un autre dirigeant de Wagner, de « faire attention » lorsqu’ils lui rendaient visite. BELTA n’a pas précisé quand la deuxième conversation aurait pu avoir lieu.

Prigozhin a accepté de quitter la Russie pour la Biélorussie après sa mutinerie de juin, au cours de laquelle il a fait marcher ses forces mercenaires vers Moscou et s’est arrêté à environ 240 km de la ville pour discuter des conditions d’une capitulation avec Loukachenko, qui a négocié au nom du président russe Vladimir Poutine.

Mais le chef de guerre mercenaire a continué à se déplacer en Russie même après avoir accepté de vivre son exil. Il semble avoir connu sa fin lorsque son avion s’est écrasé à la suite d’une explosion dans laquelle la Russie a nié toute implication.

L’avion a quitté Moscou pour la ville de Saint-Pétersbourg, où Prigojine avait une résidence, qu’il avait visitée quelques jours seulement après le début de son « exil » en Biélorussie.

Le Pentagone a déclaré jeudi que son « évaluation initiale » avait déterminé qu’il était « probable que Prigojine ait été tué », mais il n’a pas pu dire si sa mort faisait partie d’un assassinat délibéré.

Loukachenko a également révélé que Prigozhin n’avait jamais demandé une sécurité accrue pendant son séjour en Biélorussie ni lors de son retour en Russie.

« Je l’ai suggéré », a expliqué Loukachenko, affirmant avoir fait cette offre lors de ses négociations privées après la mutinerie. « J’ai dit : ‘Si vous avez peur de quelque chose, j’en parlerai au président Poutine et nous vous extrairons en Biélorussie. Nous vous garantissons une sécurité totale en Biélorussie.' »

« A tout crédit, Eugène Prigojine ne m’a jamais demandé de m’occuper séparément des questions de sécurité », a-t-il souligné.

Loukachenko a avancé cette anecdote pour expliquer pourquoi il n’avait pas tenu ses promesses de sécurité envers Prigojine, ajoutant qu’il était injuste d’attendre de lui qu’il « assure la sécurité de Prigojine en Afrique » ou pendant qu’il était en Russie.

« C’est pourquoi je ne suis pas la personne à qui vous devriez demander de répondre à ces questions », a-t-il insisté. « De plus, nous n’avons jamais eu cette conversation. Au sujet d’assurer la sécurité sur le territoire de quelqu’un d’autre. »

Rebekah Koffler, présidente de Doctrine & Strategy Consulting et ancienne officier de la Defense Intelligence Agency, a fait valoir que Loukachenko essayait probablement de « blanchir » ses conversations et de mieux se protéger des critiques, affirmant : « Loukachenko n’a pu conclure aucun accord pour garantir la sécurité de Prigojine. sécurité » ou « aller à l’encontre de Poutine ».