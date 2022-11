Un allié de Poutine admet que la Russie s’est ingérée dans les élections américaines et dit qu’elle travaille “chirurgicalement” pour perturber les élections de mi-mandat

Le milliardaire et homme d’affaires russe Yevgeny Prigozhin. (Mikhail Svetlov/Getty Images)

Yevgeny Prigozhin, un allié du russe Vladimir Poutine, a reconnu s’être ingéré dans les dernières élections américaines.

“Nous avons interféré, nous interférons et nous continuerons d’interférer”, a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

La Russie a longtemps nié les accusations américaines selon lesquelles elle se mêlerait de ses élections.

Pour plus d’histoires, visitez Business Insider.

Yevgeny Prigozhin, un allié du président russe Vladimir Poutine, a déclaré que la Russie s’était ingérée dans les élections américaines dans le passé et continuerait de le faire.

Dans une publication sur le site de médias sociaux russe VKontaktevia son entreprise de restauration, Prigozhin a déclaré: “Nous avons interféré, nous interférons et nous continuerons d’intervenir. Soigneusement, avec précision, chirurgicalement et à notre manière, comme nous savons le faire.”

#METTRE À JOUR L’influent homme d’affaires russe Yevgeny Prigozhin, lié au président Vladimir Poutine et sanctionné par Washington et les pays européens, a reconnu lundi s’être ingéré dans les élections occidentales pic.twitter.com/MK8noYXBER — Agence de presse AFP (@AFP) 7 novembre 2022

“Au cours de nos opérations ponctuelles, nous retirerons à la fois les reins et le foie”, a ajouté Prigozhin, faisant apparemment référence à la nature chirurgicale des opérations.

Prigozhin, qui a été surnommé “le chef de Poutine” pour avoir obtenu de précieux contrats de restauration au Kremlin, a été accusé d’avoir tenté de renverser les élections américaines passées en contrôlant de soi-disant “fermes de trolls”, qui ont inondé les réseaux sociaux plates-formes avec des théories de désinformation et de complot.

Il contrôle également le groupe Wagner, une organisation de mercenaires dont les combattants ont joué un rôle clé dans l’invasion russe de l’Ukraine et dans la poursuite des objectifs russes dans les conflits en Afrique et au Moyen-Orient.

Au cours des dernières semaines, les analystes disent Prigozhin a cherché à améliorer sa réputation en tant que partisan de la ligne dure, critiquant les généraux responsables de l’invasion militaire russe défaillante de l’Ukraine.

Prigozhin a déjà été la cible de sanctions de la part des États-Unis et de l’UE pour son implication présumée dans des tentatives de renverser les élections américaines, le département d’État ayant proposé en juillet une Récompense de 10 millions de dollars pour des informations sur lui.

Plusieurs rapports du Congrès américain et des services de renseignement ont conclu que la Russie avait lancé de multiples tentatives d’ingérence dans les élections américaines, notamment en 2016 lorsqu’ils ont déclaré que la Russie avait soutenu la candidature de Donald Trump, alors candidat républicain à la présidentielle.

Samedi, Le New York Times a rapporté que la Russie tentait de s’immiscer dans les élections américaines de mi-mandat de mardi.

La Russie a longtemps nié accusations d’ingérence dans les élections américaines.