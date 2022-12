Un allié de Maduro cherche à être reconnu comme diplomate vénézuélien devant un tribunal

MIAMI (AP) – Pendant plus de deux ans, presque depuis son arrestation sous mandat américain, Alex Saab a insisté sur le fait qu’il était un diplomate vénézuélien ciblé pour son travail aidant le pays sud-américain à contourner les sanctions économiques américaines.

À partir de lundi, l’homme d’affaires d’origine colombienne aura l’occasion de prouver cette affirmation à un juge fédéral de Miami chargé d’évaluer les preuves qui soutiennent prétendument son statut diplomatique.

Une poignée de manifestants portant le drapeau vénézuélien et des pancartes indiquant “Libérez Alex Saab” lundi se tenaient à l’extérieur alors qu’un important contingent de procureurs et d’avocats de la défense transportant des piles de classeurs a été déposé au palais de justice fédéral de Wilke Ferguson au centre-ville de Miami.

Saab, 50 ans, a été retiré d’un jet privé à l’été 2020 lors d’une escale de carburant au Cap-Vert en route vers l’Iran, où il a été envoyé pour négocier des accords pétroliers au nom du gouvernement socialiste du président Nicolas Maduro. Les accusations: complot en vue de commettre du blanchiment d’argent lié à un système de corruption qui aurait détourné 350 millions de dollars par le biais de contrats publics pour construire des logements abordables pour le gouvernement vénézuélien.

Saab a d’abord été présenté comme un trophée par l’administration Trump, qui n’a pas caché ses efforts pour évincer Maduro, qui fait lui-même face à des accusations de trafic de drogue aux États-Unis.

Mais l’affaire pénale est devenue un point d’achoppement majeur alors que l’administration Biden cherche à améliorer les relations avec la nation de l’OPEP et à exploiter de nouveaux approvisionnements en pétrole pour compenser une perte d’exportations de la Russie à la suite des sanctions pour son invasion de l’Ukraine.

En cause, les limites de l’immunité diplomatique contre les poursuites et la question de savoir si Saab a même une base en vertu de la loi américaine pour affirmer qu’il était un “envoyé spécial” envoyé en mission secrète et humanitaire par Maduro pour négocier avec le gouvernement islamique iranien.

L’avocat de Saab a présenté comme preuve ce qu’ils prétendent être des notes diplomatiques échangées entre l’Iran et le Venezuela discutant de ce qui devait être le troisième voyage de Saab en Iran en quelques semaines. Au moment de son arrestation, Saab aurait également été porteur d’une lettre scellée de Maduro au guide suprême iranien sollicitant son plein soutien pour un accord prévu pour importer du carburant à une époque de longues conduites de gaz au Venezuela.

“C’est vraiment l’un de ces cas s’il ressemble à un canard, agit comme un canard, cancane comme un canard, alors c’est un canard”, a déclaré Jonathan New, l’un des avocats de Saab, dans une déclaration liminaire. “M. Saab était et est un envoyé spécial.

Mais l’assistant du procureur américain Alex Kramer a fait valoir que certains des documents sous-jacents à cette affirmation avaient été falsifiés “pour donner une sorte de crédibilité à cet argument selon lequel il était une sorte d’envoyé spécial”.

Ceux-ci incluent un passeport diplomatique, que Saab ne portait pas au moment de son arrestation et qui contient une photo et une signature correspondant à un autre passeport non diplomatique délivré deux ans plus tôt.

Ils remettent également en question l’authenticité du Journal officiel du gouvernement vénézuélien du 26 avril 2018 où il aurait été nommé envoyé spécial par décret présidentiel. Une copie imprimée de cette même édition – n ° 6 373 – conservée à la Bibliothèque du Congrès des États-Unis et une version numérique sur le site Web de la Cour suprême du Venezuela ne contiennent aucune mention de sa prétendue nomination.

Le bras de fer a été encore compliqué par la révélation que Saab, avant son arrestation, avait été inscrit comme informateur par la US Drug Enforcement Administration et lui avait fourni des informations sur la corruption dans le cercle restreint de Maduro.

La salle d’audience du juge Robert Scola était pleine de partisans du gouvernement vénézuélien. Était également présent un collègue d’Eyvin Hernandez, un avocat américain du bureau du défenseur public de Los Angeles qui a été arrêté par le Venezuela à sa frontière avec la Colombie cette année et accusé d’avoir tenté d’entrer illégalement dans le pays.

Depuis un mois, des spéculations circulent selon lesquelles Saab pourrait être libéré dans le cadre d’une sorte d’échange de prisonniers contre Hernandez et jusqu’à trois autres Américains détenus à Caracas. Un accord similaire pour deux neveux de Maduro condamnés à New York pour trafic de drogue a permis la libération de sept autres Américains détenus au Venezuela en octobre. L’administration Biden a insisté sur le fait qu’aucune négociation de ce type n’avait lieu.

L’audience devrait durer environ une semaine.

——-

Suivez Goodman sur Twitter : @APJoshGoodman

Joshua Goodman, l’Associated Press