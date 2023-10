Le président turc Recep Tayyip Erdogan a profité de la plateforme historique d’un rassemblement pour célébrer le 100e anniversaire de son pays pour accuser Israël de commettre des crimes de guerre et fustiger les alliés occidentaux pour leurs réponses.

“Israël commet ouvertement des crimes de guerre depuis 22 jours, mais les dirigeants occidentaux ne peuvent même pas appeler Israël à un cessez-le-feu, et encore moins y réagir”, a déclaré Erdogan à la foule à Istanbul, qui brandissait des drapeaux palestiniens.

“Nous dirons au monde entier qu’Israël est un criminel de guerre. Nous nous préparons à cela. Nous déclarerons Israël criminel de guerre”, a-t-il déclaré.

Samedi a marqué le 100e anniversaire de la déclaration de la République de Turquie (rebaptisée Turkiye sur la scène internationale), remplaçant l’Empire ottoman après son effondrement après la Première Guerre mondiale. Erdogan a parlé pendant une heure, réitérant sa conviction que le Hamas n’est pas un terroriste et qualifiant Israël d’« occupant ».

LES COMBATS TERRESTRES COMMENCENT LE LONG DE LA FRONTIÈRE DE GAZA AVANT L’INVASION OFFICIELLE ISRAÉLIENNE

Le discours d’Erdogan samedi a tellement indigné Israël que le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen a rappelé des diplomates turcs “afin de procéder à une réévaluation des relations entre Israël et la Turquie”, selon son message sur la plateforme de médias sociaux X.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a ensuite condamné les déclarations d’Erdogan, affirmant que « la tentative d’Erdogan de défendre une organisation terroriste et ses déclarations incendiaires ne changeront pas les horreurs vues par le monde qui prouvent que le Hamas est l’EI ».

Immédiatement après l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre, la Turquie avait dénoncé la violence et condamné les morts causées par le groupe, mais alors qu’Israël déployait sa réponse, Erdogan a changé son soutien et a commencé à qualifier le Hamas de « combattants de la liberté ».

LA GUERRE EN ISRAËL EST « TOUT SUR LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE L’IRAN » : GEN. JACK KEANE

Dans un discours devant le parlement turc mercredi, Erdogan a qualifié le Hamas de « groupe de moudjahidines défendant leurs terres », a rapporté le média israélien TPS.

La position de la Turquie constitue une rupture nette avec le reste de ses alliés de l’OTAN, mais elle ne considère pas le Hamas comme une organisation terroriste – une désignation soutenue par les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs pays du Moyen-Orient.

La Turquie a également des liens avec le Hamas, accueillant certains de ses membres et facilitant les investissements du groupe. Le 18 octobre, les États-Unis Le ministère du Trésor a imposé des sanctions sur « dix membres clés du groupe terroriste du Hamas, agents et facilitateurs financiers à Gaza et ailleurs, notamment au Soudan, en Turquie, en Algérie et au Qatar ».

LE TERMINAL GRAND CENTRAL DE NEW YORK EST TEMPORAIREMENT FERMÉ EN RAISON DU RASSEMBLEMENT DU CESSEZ-LE-FEU À GAZA

Le Trésor a spécifiquement mis en avant quatre membres qui restent en Turquie et servent de « gestionnaires de portefeuille » pour les investissements internationaux du Hamas. Le réseau d’investissement qu’ils supervisent s’étend à travers la Turquie et l’Algérie.

Sinan Ulgen, ancien diplomate turc et directeur du Centre d’études économiques et de politique étrangère, un groupe de réflexion basé à Istanbul, a déclaré que l’aggravation de la crise humanitaire à Gaza et la pression des alliés politiques avaient incité Erdogan à affiner sa rhétorique.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La Turquie “protégera ses principes et les partagera avec la communauté internationale, mais elle doit le faire avec une diplomatie plus délicate si elle veut jouer un tel rôle diplomatique”, a déclaré Ulgen à Reuters.

Reuters a contribué à ce rapport.