Un allié de l’OTAN prévient que la Russie pourrait menacer la sécurité du bloc d’ici 3 ans

Le Premier ministre estonien Kaja Kallas a prédit que l’OTAN disposerait de trois à cinq ans pour se préparer à une grave menace militaire posée par la Russie à l’Europe de l’Est.

Dans une interview exclusive publiée par le journal britannique Les temps Lundi, Kallas a averti que la Russie chercherait probablement à préparer ses forces le long de sa frontière avec les membres de l’OTAN après un cessez-le-feu ou une pause dans sa guerre contre l’Ukraine. L’évaluation du dirigeant estonien fait suite aux récents progrès militaires de la Russie le long des lignes de front dans l’est de l’Ukraine, alors que la guerre approche de ses deux ans le mois prochain.

L’Estonie est l’un des trois membres du bloc occidental partageant une frontière avec la Russie, et le Service de renseignement extérieur du pays (VLA) a découvert dans une récente évaluation de la sécurité que l’armée de Tallinn, aux côtés de ses compatriotes baltes, la Lettonie et la Lituanie, est considérée comme « la partie la plus vulnérable ». de l’OTAN” par le Kremlin. Plusieurs pays européens ont pris des mesures pour renforcer leurs capacités de défense depuis que le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion de l’Ukraine en février 2022, craignant que l’agression de Moscou ne se propage à d’autres régions d’Europe de l’Est.

Le Premier ministre estonien Kaja Kallas arrive au sommet du Conseil européen au Batiment Europa le 14 décembre 2023, à Bruxelles, en Belgique. Kallas a prévenu que l’OTAN disposerait d’environ trois à cinq ans pour se préparer à une éventuelle guerre contre la Russie.

Jean Catuffe/Getty Images



“Nos renseignements estiment que cela prendra trois à cinq ans, et cela dépend beaucoup de la façon dont nous gérons notre unité et maintenons notre position concernant l’Ukraine”, a déclaré Kallas. Les tempsfaisant référence au rapport de la VLA publié en décembre.

“Car ce que veut la Russie, c’est une pause, et cette pause est pour rassembler ses ressources et ses forces”, a-t-elle poursuivi. “La faiblesse provoque les agresseurs, donc la faiblesse provoque la Russie.”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse conjointe avec Kallas que toute pause sur le champ de bataille « jouerait en [Russia’s] mains”, ajoutant qu’un mouvement comme celui-là “pourrait écraser [Kyiv] ” Le dirigeant ukrainien a constamment rejeté l’idée de parvenir à un accord de cessez-le-feu avec Moscou et a déclaré la semaine dernière qu’autoriser même une pause à court terme donnerait à la Russie la possibilité de renforcer ses défenses et de lancer une attaque encore plus puissante contre l’Ukraine.

Le Conseil allemand des relations extérieures (DGAP) a publié un rapport en novembre, qui donne à l’alliance de l’OTAN environ cinq à neuf ans pour se préparer à une guerre contre la Russie. La porte-parole russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a rejeté cette information dans un message publié lundi sur Telegram, la qualifiant de prédictions que l’on pourrait trouver dans un “horoscope”.

Kallas a également prévenu lors de sa conversation avec Les temps que l’unité entre les membres de l’OTAN devient « plus difficile » à mesure que la guerre en Ukraine se prolonge. Plusieurs alliés occidentaux ont montré des signes de « lassitude de guerre », notamment les États-Unis, qui ont déclaré au début de la nouvelle année que Washington n’envisageait pas de soutenir l’armée de Kiev au même niveau qu’il l’a fait depuis 2022.

“Et nous avons une année d’élections dans différents pays et cela devient donc de plus en plus difficile”, a déclaré Kallas, faisant référence à l’élection présidentielle américaine et à l’impact d’un éventuel second mandat de l’ex-président Donald Trump sur l’alliance de l’OTAN.

“Mais je pense qu’il est du devoir des dirigeants de continuer à expliquer pourquoi une victoire russe [in Ukraine] est dangereuse non seulement pour la sécurité européenne mais aussi pour la sécurité du monde entier, car si l’agression s’avère payante quelque part, elle constitue une invitation à l’utiliser ailleurs”, a-t-elle ajouté, selon Les temps rapport.

Les avertissements de Kallas ont été suivis par le plaidoyer de Zelensky mardi lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, qui a exhorté les dirigeants occidentaux à renforcer leurs sanctions contre le Kremlin pour garantir que Moscou ne gagne pas la guerre.

“En fait, Poutine incarne la guerre”, a déclaré Zelensky, selon un rapport de Reuters sur le forum. “Il ne changera pas… Nous devons changer. Nous devons tous changer dans la mesure où la folie qui réside dans la tête de cet homme ou dans la tête de tout autre agresseur ne prévaudra pas.”

Semaine d’actualités a contacté mardi le ministère ukrainien des Affaires étrangères et le bureau de presse de l’OTAN par courrier électronique pour obtenir leurs commentaires.