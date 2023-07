Un allié de Boris Johnson quitte le gouvernement britannique en s’en prenant au Premier ministre Rishi Sunak

LONDRES (AP) – Un ministre britannique de l’Environnement proche de l’ancien Premier ministre Boris Johnson a démissionné vendredi, accusant le gouvernement actuel d’apathie envers les questions climatiques.

Alors que Zac Goldsmith a cité les politiques environnementales comme raison de sa démission, cela est venu après qu’on lui ait demandé de s’excuser pour avoir tenté de saper un groupe de législateurs qui enquêtaient sur la violation des règles du gouvernement.

Goldsmith, un écologiste de longue date, a déclaré qu’il quittait le gouvernement parce que le Premier ministre Rishi Sunak était « tout simplement indifférent » à l’environnement.

« L’apathie de ce gouvernement face au plus grand défi auquel nous avons été confrontés rend intenable la poursuite de mon rôle actuel », a-t-il écrit dans une lettre de démission publiée sur les réseaux sociaux.

Il a déclaré que la Grande-Bretagne avait « visiblement quitté la scène mondiale et retiré notre leadership sur le climat et la nature ».

Goldsmith, Sunak et Johnson sont tous membres du parti conservateur au pouvoir. Goldsmith, 48 ans, a été nommé à la Chambre des lords non élue du Parlement par Johnson avant que Johnson ne démissionne de son poste de Premier ministre il y a près d’un an au milieu de scandales éthiques.

La démission de Goldsmith intervient le lendemain du jour où il faisait partie des huit alliés de l’ancien Premier ministre critiqués par les législateurs pour avoir tenté de saper un comité chargé d’enquêter sur la question de savoir si Johnson avait menti au Parlement sur les partis gouvernementaux enfreignant les règles pendant la pandémie de coronavirus.

Le comité des privilèges a constaté que Johnson – qui était resté un législateur d’arrière-ban après avoir démissionné de son poste de Premier ministre – avait induit les législateurs en erreur et a recommandé une suspension de 90 jours du Parlement. Johnson a évité cette ignominie en démissionnant de son poste de législateur après que le comité l’ait informé à l’avance de ses conclusions.

Le panel a également déclaré que Goldsmith et les autres alliés de Johnson exerçaient une « pression inappropriée » sur les membres du comité et organisaient des « attaques virulentes » contre le comité sur les réseaux sociaux, la radio et la télévision.

Sunak a déclaré qu’il avait demandé à Goldsmith « de s’excuser pour ses commentaires sur le Comité des privilèges parce que j’estimais qu’ils étaient incompatibles avec sa position de ministre ».

« Il a manifestement choisi de suivre un cours différent », a déclaré Sunak.

Malgré les querelles sur la raison de sa démission, les groupes environnementaux ont déclaré que les commentaires de Goldsmith reflétaient une préoccupation croissante concernant l’approche du gouvernement en matière d’environnement.

Les conseillers climatiques du gouvernement britannique ont déclaré cette semaine que le pays tardait à atteindre ses émissions de gaz à effet de serre « zéro net » et avait « perdu sa position de leader mondial clair en matière d’action climatique ».

Les émissions de gaz à effet de serre au Royaume-Uni ont chuté de 46 % par rapport aux niveaux de 1990, principalement en raison de l’élimination presque complète du charbon dans la production d’électricité. Le gouvernement s’était engagé à réduire les émissions de 68 % d’ici 2030. Mais avec seulement sept ans avant le premier objectif, le Comité sur le changement climatique a déclaré que le rythme d’action était « d’une lenteur inquiétante ».

Jill Lawless, l’Associated Press