Un allié clé, un Skandalnudel, un héros: on se souviendra probablement de Boris Johnson plus affectueusement à l’étranger qu’à la maison | Nouvelles du monde

La disparition spectaculaire de Boris Johnson a dominé l’actualité dans le monde entier.

Son caractère haut en couleur au pouvoir et la litanie de scandales qui ont tourmenté son administration en sont la garantie.

Les médias allemands l’ont qualifié de Skandalnudel, vaguement traduit par glouton du scandale, apparemment.

Les Américains le décrivaient comme un allié clé.

Il a été ridiculisé par certains comme trop déférent envers l’ancien président Donald Trump, qui a décrit M. Johnson comme une version britannique de lui-même.

Mais il a maintenu des relations étroites avec le successeur de M. Trump, Joe Biden, notamment sur l’Ukraine, malgré les frictions sur le Brexit et l’Irlande du Nord.

Le premier ministre qui est né en Amérique est considéré avec affection par beaucoup là-bas.

Mais le commentateur américain Ian Bremmer a déclaré à Sky News que même ses admirateurs admettront que son mandat n’a pas amélioré la position de la Grande-Bretagne dans le monde.

“Scandale sur scandale sur scandale”

M. Bremmer a déclaré: “Il est très intelligent. Il est extrêmement engageant. Mais en tant que leader politique, il a également été profondément narcissique et n’a pas été bon pour le Royaume-Uni.

“Et donc même s’il manque aux Américains, nous devons reconnaître que cela a été une mauvaise période pour la politique britannique.

“Il a été assailli de scandale sur scandale sur scandale, Boris Johnson a été pris dans un mensonge après mensonge après mensonge. Et ils n’ont pas besoin de ça.”

Il était en quelque sorte un non-conformiste sur la scène mondiale. Qui d’autre utiliserait un sommet international pour se moquer du président russe Vladimir Poutine en exhortant ses collègues dirigeants à “lui montrer leurs pectoraux” ?

Pour certains, un changement de caractère rafraîchissant, pour d’autres un menteur exaspérant qui est revenu sur la parole de la Grande-Bretagne sur le protocole d’Irlande du Nord dans la poursuite du Brexit, à la frustration et à la fureur des dirigeants européens.

Sous Johnson, le gouvernement « pouvait être considéré comme peu fiable »

L’eurodéputé belge et critique du Premier ministre Philippe Lamberts a déclaré à Sky News que l’administration Johnson avait nui à la position du Royaume-Uni dans le monde, mais pas – espère-t-il – de manière irréparable.

“Sous Boris Johnson, on ne pouvait pas compter sur le gouvernement – ou, je dirais, on pouvait compter sur lui pour ne pas être fiable.

“C’est le principal problème – j’ai déclaré publiquement que je ne pouvais pas faire confiance à un mot du gouvernement britannique.

“(Quel que soit) le gouvernement que nous ayons connu, j’espère que nous pourrons rétablir la confiance, car le Brexit a eu lieu et ce n’est qu’une réalité.”

En Ukraine, cependant, c’est une tout autre histoire.

“Ici en Ukraine, c’est un héros”

Kees Huizinger, qui cultive dans le centre de l’Ukraine, a déclaré à Sky News : “Ici en Ukraine, c’est un héros.

“C’est dommage que cela se termine ainsi, mais j’espère qu’il y aura d’autres personnes qui pourront continuer à lutter contre les Russes.”

Il y avait aussi un sentiment similaire dans les rues.

Le Premier ministre a été l’un des premiers dirigeants à se rendre en Ukraine au début de la guerre et est considéré comme un fervent défenseur.

Il semblait récemment plus à l’aise sur la scène mondiale où il pouvait échapper aux problèmes qui montaient à la maison.

En Bavière, au G7, il était suffisamment détendu pour se moquer du leader russe.

Et quand il partira, il rejoindra peut-être la liste des dirigeants dont on se souvient plus affectueusement à l’étranger qu’à la maison.