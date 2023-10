Un allié clé de Poutine offre une défense surprenante à Zelensky

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko, un allié clé du président russe Vladimir Poutine, a présenté jeudi une surprenante défense du président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Ancienne république de l’Union soviétique, la Biélorussie est restée un fidèle allié de la Russie au fil des décennies, étant membre de son alliance militaire intergouvernementale, l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC), et offrant une aide importante lors de l’invasion prolongée de l’Ukraine. Même si les troupes biélorusses n’ont pas été déployées en Ukraine, le pays a autorisé les forces russes à utiliser son territoire à des fins stratégiques.

Samedi, des clips ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux de Loukachenko défendant Zelensky, affirmant que, dans le conflit houleux avec la Russie, il avait agi et réagi « de manière appropriée », contrairement aux affirmations de certains. Compte tenu des relations étroites entre Loukachenko et Poutine, de tels commentaires ont été considérés par de nombreux observateurs comme inhabituels.

Un des le premier à partager le clip avec Xanciennement connu sous le nom de Twitter, de Loukachenko était Anton Gerashchenko, conseiller du ministre ukrainien de l’Intérieur et commentateur en ligne prolifique sur les questions liées au conflit avec la Russie.

« Nous, les Russes et les journalistes disons que Zelensky est ceci et cela, un mendiant, agissant de manière irrespectueuse et malhonnête », a déclaré Loukachenko dans le clip. « Et je dois dire que Zelensky agit de manière tout à fait appropriée. »

Un clip étendu a ensuite été partagé à X également, dans lequel le dirigeant biélorusse, à certains, semblait suggérer que le conflit actuel était en préparation depuis 2014, année qui a marqué l’annexion de la péninsule de Crimée par la Russie. Loukachenko a également suggéré que Zelensky avait été encouragé à combattre par les forces occidentales.

En tant que l’un des alliés les plus importants de Poutine, les commentaires et le statut de Loukachenko ont suscité une large couverture médiatique et des discussions depuis le début de la guerre en Ukraine. En mai, des informations ont commencé à circuler selon lesquelles le dirigeant biélorusse serait tombé gravement malade après une rencontre avec le dirigeant russe, après que les spéculations se soient multipliées suite à son apparition et à ses absences à certains événements sur la Place Rouge de Moscou.

Les responsables ont toutefois rejeté cette inquiétude, déclarant que Loukachenko souffrait simplement d’une maladie banale.

« Il n’y a rien de surnaturel », avait déclaré à l’époque Konstantin Zatulin, premier vice-président du Comité de la Douma d’État russe chargé des affaires de la Communauté des États indépendants (CEI), à un média russe. « Ce n’est pas le COVID. L’homme est juste tombé malade. »