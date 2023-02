Un allié clé de Poutine a déclaré qu’il voulait ensuite envahir la Pologne, ignorant l’incapacité de la Russie à capturer l’Ukraine

Le chef de la République tchétchène Ramzan Kadyrov assiste à un défilé militaire dans la capitale tchétchène Grozny en mai 2022. (Reuters/Chingis Kondarov/File)

Un allié de Poutine a déclaré vouloir se tourner vers la Pologne après l’Ukraine, pour la “dénazifier et la démilitariser”.

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov a déclaré : “J’ai personnellement une telle intention”.

La Russie se débat en Ukraine, mais Kadyrov a déclaré que la guerre se terminerait cette année.

Un allié clé du président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il voulait envahir la Pologne après la prise de contrôle de l’Ukraine par la Russie.

Ramzan Kadyrov, le chef de la Tchétchénie nommé par le Kremlin, a déclaré lundi que la Pologne était dans sa ligne de mire en tant que prochain pays que la Russie pourrait “dénazifier et démilitariser” – l’excuse que la Russie a donnée pour justifier son invasion de l’Ukraine.

“Et si, après l’achèvement réussi de la NMD, la Russie commençait à dénazifier et à démilitariser le prochain pays ? Après tout, après l’Ukraine, la Pologne est sur la carte ! Je ne cacherai pas que j’ai personnellement une telle intention”, a déclaré Kadyrov sur Telegram, selon une traduction du Daily Beast.

“J’ai déclaré à plusieurs reprises que la lutte contre le satanisme devait se poursuivre dans toute l’Europe et, en premier lieu, sur le territoire de la Pologne”, a-t-il ajouté.

On ne sait pas comment la Russie pourrait s’y prendre, compte tenu de ses luttes en cours en Ukraine, où son armée est enlisée depuis près d’un an dans un conflit acharné.

Beaucoup s’attendaient à ce que l’Ukraine soit capturée quelques jours après le début de l’invasion.

La Pologne est également membre de l’OTAN et de l’UE, ce qui signifie qu’elle recevrait plus de soutien de l’Occident que l’Ukraine.

Kadyrov a également suggéré, sans justification, que la guerre en Ukraine pourrait bientôt se terminer, déclarant à un ministre que la guerre serait « terminée avant la fin de cette année ». selon l’agence de presse russe TASS.

“Les pays européens admettront qu’ils se sont trompés, l’Occident tombera à genoux et, comme d’habitude, les pays européens devront coopérer avec la Fédération de Russie dans tous les domaines. Il ne devrait pas y avoir d’alternative à cela”, a-t-il ajouté. il a dit.

Les voisins de l’Ukraine craignaient initialement au début de l’invasion russe que la Russie puisse les affronter ensuite ou lancer des attaques alors qu’elle combattait encore en Ukraine.

Beaucoup ont augmenté leurs dépenses de défense et ont accepté de nouveaux pactes de défense avoir un effet dissuasif et être prêt à toute attaque.

Mais au fur et à mesure que la guerre avançait, toutes les craintes immédiates se sont apaisées.

Kadyrov, un proche allié de Poutine, a également été critique de la performance de l’armée russe en Ukraine, appelant à des tactiques encore plus brutales.

Il a fait certains des commentaires et des menaces les plus farfelus à l’Occident depuis le début de l’invasion, notamment en déclarant en octobre que La Russie devrait utiliser une arme nucléaire à faible rendementet que son trois fils, âgés de 14 à 16 ans, combattaient en Ukraine.