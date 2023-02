Un allié américain veut des missiles Tomahawk plus tôt que prévu

Les armes seront acquises au cours de l’exercice 2023, a déclaré le ministre japonais de la Défense, Yasukazu Hamada.

Le Japon achètera des missiles de croisière Tomahawk de fabrication américaine au cours de l’exercice 2023, bien plus tôt que prévu initialement, a déclaré mardi le ministre de la Défense Yasukazu Hamada. La déclaration intervient alors que le Japon vise à renforcer radicalement son armée et envisage de réviser sa constitution pacifiste après la Seconde Guerre mondiale.

Tokyo se procurera “toute la quantité requise” dans l’année commençant le 1er avril, a déclaré le ministre de la Défense, cité par Kyodo News. Les médias japonais ont rapporté l’année dernière que le pays prévoyait d’acquérir jusqu’à 500 missiles d’ici l’exercice 2027.

En décembre, le Japon a approuvé un budget de défense de 51,4 milliards de dollars, le plus important jamais enregistré par le pays, soit une augmentation de plus de 26 % par rapport au budget précédent. Les partis au pouvoir du pays ont également plaidé pour que le Japon acquière “capacité de contre-attaque” au milieu des tensions avec la Chine et la Corée du Nord.

Pyongyang a intensifié les essais de missiles ces dernières années, ce qui a ébranlé Tokyo. La Corée du Nord soutient que les lancements étaient une réponse aux exercices militaires américains dans la région, qu’elle considère comme une menace.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida cherche également à renforcer les liens avec Washington, alors que le Japon et les États-Unis accusent la Chine de prendre des mesures menaçantes autour de Taiwan. Pékin affirme que la cause de l’escalade est l’aide militaire et diplomatique de Washington à Taiwan.

En 2017, le Premier ministre de l’époque, Shinzo Abe, a dévoilé un plan visant à rendre le statut des forces d’autodéfense du pays plus “explicite” dans la constitution de 1947, qui interdit formellement à Tokyo de maintenir une armée permanente.

Certains politiciens ont critiqué le virage du Japon vers la militarisation. Le gouverneur d’Okinawa, Denny Tamaki, a averti que l’obtention d’armes pour « attaquer les bases ennemies placées dans la zone sud-ouest du Japon… s’écarte de l’objectif de la constitution.

L’île du sud-ouest d’Okinawa abrite plusieurs bases militaires américaines. Les politiciens locaux et les habitants organisent souvent des manifestations près des installations, exigeant leur retrait et citant de nombreuses infractions commises par les troupes américaines.