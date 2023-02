Un allié américain se souvient soudainement d’observations d’un “ballon chinois” — RT World News

Le gouvernement japonais l’a dit “fortement” soupçonne la Chine d’être à l’origine de trois incursions distinctes dans l’espace aérien entre 2019 et 2021, affirmant que Pékin a peut-être envoyé des ballons espions sur son territoire pour recueillir des renseignements.

Le ministère japonais de la Défense a diffusé l’allégation pour la première fois lors d’un point de presse mardi, au cours duquel le secrétaire en chef du Cabinet Hirokazu Matsuno a déclaré aux journalistes que plusieurs intrusions antérieures avaient probablement été menées par Pékin.

“À la suite d’une enquête plus approfondie sur des objets volants spécifiques en forme de ballon qui ont été confirmés dans l’espace aérien japonais dans le passé, il est fortement suspecté qu’il s’agissait de ballons de surveillance sans pilote en provenance de Chine”, a-t-il ajouté. a déclaré Matsuno, notant que les responsables japonais avaient contacté leurs homologues chinois pour les mettre en garde contre de futures violations.















Le ministère a déclaré que les objets avaient été détectés en novembre 2019, juin 2020 et à nouveau en septembre 2021, et dans un communiqué de presse s’est engagé à “investir plus d’efforts que jamais dans la collecte d’informations et les activités de surveillance contre les ballons, y compris ceux sans pilote pour l’espionnage étranger.”

Bien que le ministre de la Défense Yasukazu Hamada ait précédemment déclaré que l’armée était autorisée à utiliser la force, y compris des missiles air-air, pour abattre des objets ou des avions intrus, le ministère n’a pas indiqué si l’un des trois objets mystérieux avait été abattu.

Interrogé sur l’allégation, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré qu’il était au courant de l’accusation, mais a souligné que “Le Japon doit être objectif et impartial à ce sujet au lieu de suivre l’exemple des États-Unis en le dramatisant.”

L’annonce fait suite à une nouvelle analyse de l’armée sur plusieurs cas passés dans lesquels des objets volants non identifiés ont été vus dans l’espace aérien japonais, déclenchés après que les États-Unis ont abattu un ballon chinois qui a traversé le territoire américain le mois dernier. Bien que les responsables américains insistent sur le fait que l’engin était utilisé à des fins de surveillance, Pékin a nié l’allégation, affirmant que le ballon avait été conçu pour collecter des données météorologiques et qu’il avait simplement dérapé.















Bien que le but exact du dirigeable reste flou, un récent rapport du Washington Post a indiqué que le ballon était peut-être accidentellement entré dans le ciel américain après tout, plusieurs responsables anonymes affirmant que les analystes sont maintenant “examiner la possibilité que la Chine n’ait pas l’intention de pénétrer le cœur des États-Unis.” Au lieu de cela, ils pensent que l’engin a peut-être été poussé dans l’espace aérien américain par inadvertance après avoir rencontré “vents forts,” ont ajouté les responsables.

Le ballon n’est pas le seul objet mystérieux à pénétrer dans l’espace aérien américain ces dernières semaines, avec trois autres entités non identifiées repérées à proximité ou au-dessus du territoire américain ce mois-ci seulement. Tous ont depuis été abattus par des avions de combat américains, bien que le ballon chinois soit le seul à avoir été récupéré jusqu’à présent.