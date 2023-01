Un allié américain revient sur ses remarques nucléaires — RT World News

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol avait déclaré que son pays pourrait obtenir ses propres armes atomiques

La Corée du Sud est toujours attachée à la non-prolifération des armes nucléaires, a insisté jeudi le président Yoon Suk-yeol. Plus tôt ce mois-ci, il avait affirmé que Séoul pourrait acquérir son propre arsenal si le Nord continuait à développer sa propre force atomique.

Yoon a assuré au Wall Street Journal que la Corée du Sud « L’option réaliste et rationnelle est de respecter pleinement le régime du TNP », faisant référence au traité historique de 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, qui vise à empêcher la prolifération des armes nucléaires et des technologies pertinentes.

Le président a également noté qu’il était “pleinement confiant quant à la dissuasion étendue des États-Unis”, une politique en vertu de laquelle Washington fournit à la Corée du Sud un “parapluie nucléaire” pour le défendre contre les menaces militaires.

En réitérant son attachement au régime du TNP, Yoon est revenu sur sa déclaration de la semaine dernière, lorsqu’il avait déclaré que la Corée du Sud “peut déployer des armes nucléaires tactiques ou en venir à posséder ses propres armes nucléaires” dans un court laps de temps si la [North Korean nuclear] problème devient plus grave. Plus tard, son bureau a précisé qu’il n’avait pas vraiment l’intention de le faire.















Lorsqu’on lui a demandé de commenter ces remarques de Yoon, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a fait référence à la clarification ultérieure, ajoutant que Washington et Séoul cherchaient à améliorer leurs capacités de dissuasion étendues.

Le dirigeant sud-coréen a également déclaré au Journal que Séoul était “Préparer une planification et une exécution conjointes plus solides dans l’exploitation des actifs nucléaires américains dans la péninsule coréenne.”

Plus tôt ce mois-ci, Washington et Séoul ont exprimé des positions contradictoires sur les exercices nucléaires conjoints. Alors que Yoon Suk-yeol a déclaré que les deux pays étaient en “des pourparlers sur la planification conjointe et des exercices impliquant des actifs nucléaires américains pour contrer les menaces nucléaires de la Corée du Nord”, Le président Joe Biden a nié cette affirmation.

Washington a retiré les armes nucléaires de la péninsule coréenne en 1991 dans le cadre de ses efforts mondiaux de réduction des armes nucléaires.

Les spéculations ont augmenté sur la possibilité que la Corée du Sud acquière un arsenal nucléaire après que le Nord ait intensifié ses lancements de missiles d’essai, les responsables américains avertissant que Pyongyang pourrait également tester une autre arme nucléaire.

La Corée du Nord insiste sur le fait que ses lancements sont une réponse aux exercices américano-sud-coréens, qu’elle considère comme une menace pour la sécurité nationale.