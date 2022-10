Un “allié” américain étonné par les accusations de se ranger du côté de Moscou

Le ministre saoudien de la Défense a laissé entendre que Washington, et non Kiev, était à l’origine des rumeurs

Riyad est perplexe face aux accusations selon lesquelles le Royaume est “debout avec la Russie”, a déclaré samedi le ministre saoudien de la Défense, Khalid bin Salman. Le prince a laissé entendre que les rumeurs étaient l’œuvre de Washington, où l’administration du président américain Joe Biden a réagi avec choc à la récente pression de l’Arabie saoudite pour une réduction de la production de pétrole.

“Nous sommes étonnés par les accusations selon lesquelles le royaume se tient aux côtés de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine”, Khalid a tweeté dimanche, ajoutant : “Il est révélateur que ces fausses accusations ne viennent pas du gouvernement ukrainien.”

Nous sommes étonnés par les accusations selon lesquelles le royaume est aux côtés de la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine. Il est révélateur que ces fausses accusations ne viennent pas du gouvernement ukrainien. https://t.co/YIz441YinT — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) 16 octobre 2022

Le prince a lié un tweet du président ukrainien Vladimir Zelensky, dans lequel Zelensky a remercié l’Arabie saoudite d’avoir voté à l’ONU pour condamner l’adhésion de quatre anciens territoires ukrainiens à la Fédération de Russie, et d’avoir travaillé sur des échanges de prisonniers et promis une aide financière à Kiev.

L’Arabie saoudite est à la tête de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP). L’OPEP+, qui compte la Russie parmi ses partenaires non membres, a annoncé la semaine dernière qu’elle réduirait la production de pétrole de 2 millions de barils par jour, une décision qui soutiendra probablement le prix du pétrole russe sur les marchés mondiaux et augmentera les prix du gaz aux États-Unis. avant une élection cruciale de mi-mandat pour le Parti démocrate de Biden le mois prochain.

Bien que la réduction de la production ait été décidée “à l’unanimité” et pour “Des raisons purement économiques, certains ont accusé le Royaume de se tenir aux côtés de la Russie”, le prince a écrit dans un tweet séparé. “L’Iran est également membre de l’OPEP, cela signifie-t-il que le Royaume est également aux côtés de l’Iran ?”

Alors que les États-Unis sanctionnent le pétrole russe et restreignent la production d’énergie nationale, Biden a fait pression sur les Saoudiens pendant des mois pour augmenter la production, se rendant à Riyad en juillet pour adresser directement une pétition au prince héritier Mohammed bin Salman. Une fois la coupe annoncée, l’attachée de presse de Biden, Karine Jean-Pierre, a déclaré que les Saoudiens étaient “s’alignant certainement sur la Russie.”

Alors qu’un certain nombre de législateurs démocrates ont appelé les États-Unis à mettre fin aux ventes d’armes au Royaume en réponse, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré dimanche que Biden n’avait pas l’intention de rencontrer le prince héritier lors du sommet du G20 le mois prochain.

Bien qu’ils n’aient jamais été des alliés officiels, le partenariat entre les États-Unis et l’Arabie saoudite est l’un des plus anciens et des plus mutuellement bénéfiques de la région, Riyad étant un acheteur majeur d’armes américaines au cours des dernières décennies. Cependant, les relations entre les deux États étaient tendues à l’époque où Biden était vice-président, son patron, l’ancien président Barack Obama, qualifiant le Royaume de “soi-disant allié”. Il a ensuite subi un coup dur après que Biden a allégué que Mohammed ben Salmane pourrait être à l’origine du meurtre de l’auteur du Washington Post et critique saoudien Jamal Khashoggi.