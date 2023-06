Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a été critiqué par un allié proche alors que les tensions ethniques ont de nouveau éclaté dans les Balkans.

Le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a tiré sur Blinken, qui avait critiqué le gouvernement du Kosovo pour « des actions qu’il a prises contre l’avis des États-Unis et des partenaires européens du Kosovo », selon un communiqué de Blinken.

Kurti n’a pas hésité, déclarant au journal The Guardian dans une interview la semaine dernière : « Je pense que ce n’est pas seulement injuste, faux et blessant, mais en même temps très naïf. » Il a également déclaré que les commentaires apaisaient le président serbe Aleksandar Vucic.

Kurti a ignoré une demande de Blinken d’inverser le cours et de s’abstenir d’actions qui attiseraient les tensions. Le Premier ministre a déclaré que la police du Kosovo resterait dans la région serbe du nord, une décision qui, selon les États-Unis, n’aidera pas à désamorcer la situation. En réponse, les États-Unis ont annoncé qu’ils annulaient la participation du Kosovo aux prochains exercices militaires de l’OTAN.

Interrogé sur les critiques de Kurti, un porte-parole du département d’État a renvoyé jeudi Fox News Digital aux commentaires de Blinken en Norvège dans lesquels il a déclaré: « L’escalade là-bas et les mesures qui y sont prises déplacent à la fois le Kosovo et la Serbie dans la mauvaise direction parce que la réponse que nous ce que je recherche, c’est la désescalade, en évitant toute action unilatérale et en revenant à ce processus de normalisation et à l’effort mené par l’UE, c’est ce qui leur promet à tous deux un avenir d’intégration dans la communauté euro-atlantique », a déclaré Blinken lors de son discours de presse. conférence à Oslo.

Blinken a déclaré que les États-Unis s’opposeraient à toute action entreprise par l’un ou l’autre pays qui ferait de l’intégration à l’UE une perspective plus lointaine.

« Nous avons été très clairs dans nos préoccupations concernant certaines des actions récentes qui ont été prises. Nous l’avons dit directement aux dirigeants impliqués, y compris le Premier ministre Kurti. Et nous attendons des deux qu’ils agissent de manière responsable à l’avenir », Blinken a ajouté.

Le président français Emmanuel Macron a également pataugé et a directement blâmé Kurti et le Kosovo pour la confrontation. Avec leur réprimande de l’allié Kurti, les États-Unis ont été accusés par certains dans les cercles diplomatiques de prendre le parti de Vucic, qui a été un proche allié du président russe Vladimir Poutine.

« Je ne pense pas que les dernières déclarations des États-Unis ou de la France signifient nécessairement qu’ils se rangent du côté de Vucic autant qu’ils se contentent de critiquer la décision du gouvernement Kurti d’envoyer les maires dans leurs bureaux et d’insister sur le fait qu’ils ont la légitimité pour gouverner , sachant trop bien que cela risque de déclencher des tensions », a déclaré Helena Ivanov, membre associée à la Henry Jackson Society, à Fox News Digital.

« Généralement, je pense que l’Occident veut juste que les choses restent calmes et critiquera toute initiative susceptible de déclencher des tensions – d’où le ton critique envers le Kosovo », a ajouté Ivanov.

Face à la pression croissante des Européens, les présidents de Serbie et du Kosovo se sont rencontrés jeudi en Moldavie pour discuter des moyens d’apaiser les tensions. Reuters a rapporté qu’à la suite de sa rencontre avec Vucic, le président du Kosovo, Vjosa Osmani, l’a accusé de « gémir et de se plaindre et … de ne pas dire la vérité ».

Osmani, cependant, a offert un peu d’espoir en disant que le Kosovo pourrait organiser de nouvelles élections dans le nord avec une participation serbe si elles étaient déclenchées légalement. Vucic est parti sans faire de commentaires aux médias, selon Reuters.

La violence a éclaté après l’entrée en fonction de maires de souche albanaise dans le nord du Kosovo, une enclave à majorité serbe du Kosovo, à la suite des élections d’avril qui ont été boycottées par les partis politiques serbes et leurs partisans. Les États-Unis ont exhorté Kurti à ne pas organiser d’élections, craignant que le résultat ne soit illégitime aux yeux des Serbes locaux. Le boycott a entraîné un taux de participation extrêmement faible de 3,5 %, ce qui a conduit de nombreux Occidentaux à affirmer que les élections étaient en effet illégitimes.

Les Serbes ont tenté d’empêcher les maires de souche albanaise d’entrer dans leurs bureaux, et la police kosovare a répondu en tirant des gaz lacrymogènes, ce qui a exacerbé les tensions. Plus de violence s’est ensuivie lorsque les Serbes se sont affrontés avec la police du Kosovo et les troupes de maintien de la paix de l’OTAN. La Serbie, pour sa part, a réagi en envoyant des troupes à la frontière avec le Kosovo et en mettant ses forces armées en état d’alerte maximale.

« L’OTAN condamne fermement les attaques non provoquées contre les troupes de la KFOR dans le nord du Kosovo, qui ont fait plusieurs blessés. De telles attaques sont totalement inacceptables », lit-on dans un communiqué d’un porte-parole de l’OTAN.

Onze soldats italiens et 19 soldats hongrois ont été blessés à plusieurs reprises, « y compris des fractures et des brûlures causées par des engins explosifs incendiaires improvisés », et trois soldats hongrois ont été blessés par des armes à feu, selon un communiqué de la Force du Kosovo (KFOR).

Kurti a également reproché à Vucic d’avoir attisé les tensions et d’avoir enflammé ce qu’il a appelé une « foule fasciste » qui a attaqué les forces de l’OTAN.

Alors que 92% du Kosovo est d’origine albanaise, les Serbes du nord sont toujours fidèles à Belgrade et refusent d’accepter la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo de 2008.

Le conflit entre la Serbie et le Kosovo après la guerre de 1999 n’est pas résolu et constitue un obstacle à leur intégration européenne. Le Kosovo était une ancienne province de Serbie et était autrefois intégré à la nation yougoslave. L’OTAN a mené une campagne de bombardement contre la Yougoslavie en 1999, qui comprenait la Serbie et le Monténégro, pour défendre les Albanais de souche du Kosovo contre la violence de Belgrade. Près d’une décennie plus tard, le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008, et la Serbie refuse de reconnaître son indépendance.

Le regain de violence est un autre obstacle au processus facilité par l’UE pour normaliser les relations entre la Serbie et le Kosovo, qui dure depuis des années. L’UE a clairement indiqué que la normalisation des relations est une étape nécessaire et requise pour rejoindre le bloc.

« Notre message à Belgrade et à Pristina est qu’ils doivent s’engager de bonne foi dans le dialogue facilité par l’UE », a déclaré jeudi le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, lors d’une conférence de presse. « C’est la seule voie vers la paix, mais en même temps, l’OTAN a la responsabilité d’assurer la stabilité au Kosovo, et c’est la raison pour laquelle nous y sommes depuis de nombreuses années et pourquoi nous renforçons maintenant notre présence dans la région. »

Reuters a contribué à cette histoire.