Un Allemand trouve le chèque perdu de Haribo d’une valeur de Rs 38 Crore et offre des bonbons en “récompense”

À quelle récompense vous attendez-vous pour avoir économisé des millions de dollars à une entreprise ? Haribo a offert six sacs d’oursons en gélatine en récompense à un Allemand. Anouar a vu un papier flotter sur le sol d’une gare de Francfort et a décidé de le ramasser, a rapporté The Independent. Il a été choqué d’apprendre que le morceau de papier était un chèque pour la société de confiserie allemande Haribo d’une valeur de 4,7 millions de dollars (plus de 38 crore ₹). L’homme de 38 ans a contacté Haribo pour leur faire savoir qu’il avait le chèque en sa possession. La société lui a demandé de détruire le chèque et de leur envoyer une photo de preuve.

Une fois qu’Anouar a détruit le chèque et envoyé la photo comme preuve, Haribo lui a envoyé six sachets de larmes gommeuses en guise de récompense. Cependant, le joueur de 38 ans n’en a pas été impressionné. Fox Business a cité sa réaction du tabloïd allemand Bild et a mentionné qu’Anouar avait dit: “Je pensais que c’était un peu bon marché.” Surtout qu’il pensait qu’il venait d’économiser à l’entreprise une énorme somme d’argent.

S’adressant à Fox Business, un porte-parole de Haribo a déclaré qu’ils étaient “très heureux que M. Anouar les ait contactés” au sujet du chèque. Il a ajouté : “Bien que nous ayons reconnu qu’il s’agissait d’un chèque barré qui ne pouvait être déposé par personne mais l’entreprise à qui cela était adressé, nous avons été reconnaissants que M. Anouar ait pris le temps de nous contacter et nous avons été ravis de partager un doux geste avec lui en guise de remerciement.”

Un incident comme celui-ci s’est produit dans le passé lorsqu’un homme a été félicité par les médias sociaux pour avoir trouvé un sac rempli de milliers de dollars et l’avoir rendu à son propriétaire légitime. Un Paramin de 20 ans a trouvé le sac qui appartenait à Cornelius Campbell, un fermier. L’argent était destiné à payer les salaires de ses ouvriers et à subvenir aux besoins de sa famille tout en organisant la récolte. Selon le Guardian, Cornelius a été surpris lorsque le jeune homme l’a appelé pour rendre l’argent et s’est senti reconnaissant des actions de l’homme. La bonne action l’a rendu sûr qu’il n’est pas juste de juger un livre par sa couverture.

