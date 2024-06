Un Allemand sur cinq souhaite une équipe nationale de football « plus blanche » – sondage — RT World News

Selon l’enquête, 17% des personnes interrogées sont également mécontentes du fait que l’équipe soit dirigée par un capitaine d’origine turque.

Selon un récent sondage, 21 % des Allemands aimeraient voir davantage de joueurs à la peau blanche représenter leur pays dans les tournois internationaux de football. Les utilisateurs des réseaux sociaux et les acteurs professionnels n’ont pas tardé à attaquer la chaîne nationale ARD pour avoir posé la question en premier lieu.

L’enquête a été menée début avril par l’institut d’enquête Infratest Dimap et a interrogé 1 304 Allemands ayant le droit de voter. L’étude a été commandée dans le cadre d’un documentaire intitulé « Unité, justice et diversité – l’équipe nationale entre racisme et identification. »

Selon les résultats du sondage publiés samedi, 21% des personnes interrogées sont d’accord avec cette affirmation : « J’aimerais mieux que davantage de joueurs blancs jouent dans l’équipe nationale allemande. » Ce sentiment n’est pas partagé par 65 % des personnes interrogées.

En outre, 17 % ont déclaré à l'enquêteur qu'ils n'étaient pas satisfaits du fait que l'équipe soit dirigée par Ilkay Gundogan en raison de son origine turque. En revanche, 67 % des personnes interrogées n'avaient aucun problème avec l'origine ethnique du capitaine.















L’enquête a montré que parmi les partisans du parti de droite Alternative pour l’Allemagne (AFD), 47 % ont déclaré qu’ils aimeraient voir une équipe « plus blanche ». Les électeurs du Parti Vert se situaient à l’opposé du spectre, avec seulement 5 % d’entre eux le disant.

Joshua Kimmich, membre de l’équipe nationale allemande de football, a exprimé sa consternation samedi, qualifiant les résultats « absolument raciste ».

« Le football peut unir différentes couleurs de peau et religions » » argumenta-t-il.

La star du FC Bayern Munich a également critiqué la chaîne qui a commandé le sondage. « Il est absolument absurde de poser une telle question avant un championnat d’Europe de football à domicile, alors qu’il s’agit en réalité d’unifier le pays tout entier. » » a déclaré le joueur.

« Cette enquête d’ARD est absolument contre-productive » Kimmich a conclu.

De nombreux commentateurs sur X (anciennement Twitter) et Instagram ont également critiqué les prémisses mêmes du sondage.

En réponse à ces commentaires, les cinéastes à l’origine du documentaire et de l’enquête qu’il comprend ont expliqué qu’au cours de leur travail, ils ont été confrontés au récit selon lequel il y avait trop peu d’Allemands de souche jouant au football professionnel dans le pays. L’équipage l’a dit « Je ne voulais certainement pas faire écho [this based on anecdotal evidence]mais basez-le plutôt sur des données bien financées.

« Nous sommes nous-mêmes choqués que les résultats soient tels qu’ils sont, mais ils sont aussi une représentation de la situation sociale de l’Allemagne d’aujourd’hui. » ont souligné les cinéastes.