Un Allemand établit un record du monde Guinness avec sa folle collection de 1 519 puzzles rotatifs

Florian Kastenmeier vit le rêve de tout amateur de Rubik’s cube. Au fil des ans, il a construit la plus impressionnante et la plus grande collection de puzzles rotatifs. En ce moment, il compte 1 519 puzzles de toutes formes et tailles, établissant un record mondial. Guinness World Record a présenté Florian, 40 ans, sur sa chaîne YouTube où il a introduit Internet dans sa collection époustouflante. Il a invité les abonnés à jeter un coup d’œil à sa collection, montrant le plus petit, le plus grand et une étagère pleine de cubes préférés. Florian a également déballé un paquet spécial rempli de cubes mettant en vedette Bob Ross, Harry Potter, Kingdom Hearts et même Rick et Morty. L’amateur de Rubik’s Cube répond aussi à la question brûlante des internautes, “Combien vaut la collection ?” Regardez la vidéo ici:

L’Internet a été étonné par la collection. Beaucoup ont remarqué que la collection de Florian est un rêve pour chaque cuber. Alors qu’ils étaient impressionnés et ravis qu’un cubeur ait obtenu un record du monde Guinness, ils étaient aussi un peu jaloux. Plusieurs ont commenté qu’eux-mêmes ou les gens autour d’eux pensaient que leur collection était grande. Mais il ne touchait même pas la limite de 200 cubes. Un utilisateur a commenté: «Voilà à quoi ma femme pense que ma collection ressemble sur une étagère. J’ai 5 cubes au fait.

Quelques-uns avaient une meilleure question pour Flo. “La vraie question est combien d’argent cela a-t-il pris?” ils ont demandé. Un autre utilisateur a été tellement étonné par les compétences du détenteur du record du monde qu’il a eu une nouvelle proposition. “Il a résolu le boss final… Donnez-lui le Rubik’s Impossible !” l’utilisateur a commenté.

Selon le site officiel du Guinness World Record, Flo a une pièce entière dans sa maison de Mindelheim dédiée à ses puzzles. Bien qu’il pense que la pièce devient trop petite pour sa collection sans cesse croissante. Cela ne l’empêche pas pour autant de partir à la recherche des pièces les plus rares et les plus intéressantes avec sa femme et ses enfants. Sa famille et ses amis soutiennent également son passe-temps. Ils ont porté un toast à la réussite de Flo d’être nommé dans le livre Guinness World Records 2023.

Interrogé sur son titre record, Flo a répondu : « C’est incroyable. Un grand sentiment. Savoir que vous avez accompli quelque chose que personne n’avait fait avant vous est incroyable.

Parmi sa collection, certains des puzzles les plus grandioses incluent le Rubik’s Cube de la toute première ligne de production, fabriqué en Hongrie en 1977 ; Cubes en forme de maison ; cubes en forme de fruits; et même des Rubik’s cubes de marque Mercedes, Disney et Harry Potter.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici