Un Allemand entre et nettoie la plage du Kerala pendant ses vacances

Le Kerala en tant que destination touristique est connue pour ses plages sereines et ses backwaters. Ces plages, qui constituent le pôle d’attraction majeur, voient de plus en plus de déchets se déverser à l’intérieur et autour d’elles. Cela nuit non seulement à l’esthétique des plages, mais soulève également des inquiétudes quant à l’importance de préserver les plans d’eau et l’écologie marine. Une vidéo soulignant cette grave préoccupation a fait le tour d’Internet. La vidéo montre un Allemand qui s’avance pour nettoyer une plage du Kerala.

L’acteur malayalam populaire Rahman a partagé une vidéo des efforts de l’homme pour nettoyer le rivage sur son Facebook. L’homme se promène sur la plage avec un râteau pour ramasser et séparer les déchets en un tas. Dans la voix off de la vidéo, on peut entendre un homme parler de la façon dont un touriste allemand, qui vient au Kerala pour des vacances, s’est chargé de nettoyer la plage. Le ressortissant allemand fait de même depuis des semaines. Cet étranger est en train de nettoyer les ordures abandonnées qui ont été ignorées par les autorités. Pour acheter des sacs de transport pour ramasser les ordures, il met aussi de l’argent de sa poche. La voix off affirme également que les responsables de la société n’enlèvent pas les déchets qui ont été collectés et mis de côté.

L’emplacement exact de la plage est inconnu. Cette vidéo a été partagée quelques jours seulement après que le Kerala a connu une popularité croissante en raison de sa liste comme l’un des 52 lieux à visiter en 2023 par le New York Times. La liste annuelle des lieux à visiter du journal ne comportait qu’une seule destination touristique indienne, le Kerala, qui figurait au numéro 13 de la liste.

C’est un endroit recherché équipé de belles attractions touristiques, y compris des plages, des lagunes de remous et de nombreuses autres activités à pratiquer. Le journal avait félicité le gouvernement du Kerala pour son approche créative permettant aux visiteurs de voir la vie rurale. La vidéo téléchargée, cependant, révèle un aspect différent du Kerala vu par un touriste.

Auparavant, le magazine TIME avait classé le Kerala parmi les “50 destinations extraordinaires à explorer en 2022”. Le rapport mettait en évidence les backwaters et les plages du Kerala, le décrivant comme une plaque tournante de l’écotourisme et l’un des États les plus attrayants de l’Inde.

