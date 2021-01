Un homme a été arrêté à Berlin sur des allégations selon lesquelles il aurait eu des contacts radio avec le trafic aérien, y compris des hélicoptères de police, et aurait donné de faux ordres de vol en se faisant passer pour un responsable de l’aviation, a annoncé vendredi la police allemande.

L’homme de 32 ans, dont l’identité n’a pas été révélée conformément aux lois allemandes sur la protection de la vie privée, a été arrêté jeudi soir dans le district de Koepenick, dans l’est de la capitale, a annoncé la police.

La police a pu pénétrer dans son appartement après avoir pris contact avec un hélicoptère de police qui a été dépêché dans le quartier dans l’espoir de le débusquer.

Lors d’une perquisition à son domicile, la police a trouvé deux radios qui émettaient sur les fréquences nécessaires pour entrer en contact avec les aéronefs.

« Pour tous ceux qui ont posé des questions sur nos opérations d’hélicoptères de police à Koepenick, une arrestation inhabituelle », a tweeté la police de Berlin, avec un lien vers plus de détails.

L’homme aurait pris contact au cours des six derniers mois avec des pilotes d’avions de transport de passagers et de transport, ainsi qu’avec des hélicoptères de la police nationale et fédérale, donnant des instructions «potentiellement dangereuses» et devenant de plus en plus professionnel dans ses communications.

Aucun accident ou autre incident n’aurait été causé par ses actes, a indiqué la police.