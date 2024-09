Un « alien » arrive à Atlanta : les Falcons admettent que la semaine de Mahomes est différente

FLOWERY BRANCH, Géorgie — Les joueurs défensifs des Falcons d’Atlanta parlent de Patrick Mahomes comme s’il était un acteur, et l’homme principal de la NFL sera présent au Mercedes-Benz Stadium dimanche soir.

« Quand le jeu s’effondre et que vous avez tout couvert et que vous avez tout bien fait, il y a une deuxième partie du jeu. Il y a un deuxième acte », a déclaré le secondeur des Falcons Kaden Elliss. « Être capable de couvrir non seulement le jeu initial que le grand Andy Reid a élaboré s’effondre, mais vous avez Patrick Mahomes qui devient Lui. »

« Lui » fait référence à la figure dominante de son environnement, et peu d’athlètes professionnels ont été plus dominants dans leur environnement que Mahomes.

En six saisons en tant que quarterback titulaire de Kansas City, il n’a jamais terminé une saison sans remporter le championnat de l’AFC. Ses trois titres de Super Bowl le placent à égalité au troisième rang parmi les quarterbacks titulaires de l’histoire de la NFL, et tous ceux qui le précèdent sur cette liste ont débuté pendant au moins deux fois plus de saisons que lui. Seuls Tom Brady et Joe Montana ont plus de victoires en séries éliminatoires que les 15 de Mahomes, et il a 29 ans. Depuis qu’il a rejoint la ligue en 2017, aucun quarterback n’a remporté plus de matchs (91) ou n’en a remporté à un taux plus élevé (78,4 %). Les sept autres quarterbacks repêchés en 2017 ont remporté 76 matchs au total.

Ces chiffres ne cessent d’augmenter et c’est la raison pour laquelle Atlanta se retrouve sur la scène des heures de grande écoute pour la deuxième semaine consécutive alors que les Falcons se préparent à accueillir les Chiefs au stade Mercedes-Benz lors du « Sunday Night Football ».

Avec tout le respect que je dois à Kirk Cousins, Bijan Robinson et aux Falcons nouvellement formés, la scène appartiendra à Mahomes.

« C’est son improvisation, mec », a déclaré Richie Grant, safety des Falcons. « Il peut improviser à chaque action, transformer quelque chose que tu penses ne pas gagner en un touchdown. »

Mahomes est tellement bon qu’il dépasse même le plus vieux cliché de la NFL : chaque semaine doit être traitée exactement de la même manière, quel que soit l’adversaire. Le secondeur extérieur d’Atlanta Matthew Judon a affronté Mahomes six fois en tant que membre des New England Patriots. La semaine de Mahomes est différente, a-t-il déclaré.

« Il y a des joueurs spéciaux dans cette ligue », a déclaré Judon. « Quand vous avez un gars comme Patrick Mahomes dans le calendrier, vous regardez un peu plus de vidéos. Vous faites plus attention aux détails parce qu’il est triple champion et il y a quelque chose dans les marges pour gagner le match. Ce sera quelque chose dans les détails. Cela va probablement se jouer sur quelques actions. »

Les Chiefs (2-0) arrivent à Atlanta avec 3,5 points d’avance, après avoir remporté huit matchs consécutifs depuis les dernières séries éliminatoires.

« En tant que compétiteur, vous voulez toujours vous mesurer à l’un des meilleurs compétiteurs », a déclaré Grant. « Je vous poserais des questions si vous n’aviez pas cet état d’esprit. »

« Cela attise vraiment votre esprit de compétition », a déclaré Elliss. « Si vous prenez quelqu’un de laxiste dans cette ligue, cela vous aura, mais lorsque vous arrivez à monter dans une équipe de cette qualité, cela attise un peu plus votre esprit de compétition. Je suis excité. »

L’entraîneur des Falcons, Raheem Morris, compare Mahomes non pas à un acteur mais à un extraterrestre.

« C’est un extraterrestre », a déclaré Morris. « Il est intelligent. Il est unique. Il peut se déplacer. Il peut gagner du temps. Il peut jouer dans le cadre du système. Il sait ce que vous faites en défense. Il a grandi au point de tout voir. Il a vu tous les trucs, tous les gadgets, toutes les gammes, peu importe comment vous voulez appeler ça. Il a été capable de vraiment aller sur le terrain et d’être au sommet de son art dans presque tous les domaines, et il est tout simplement l’un des meilleurs. »

Le coordinateur offensif d’Atlanta, Zac Robinson, évaluait les quarts-arrières éligibles à la draft en tant qu’analyste pour Pro Football Focus en 2017. Il a déclaré que Mahomes avait déjà tous ces traits à l’époque.

« Évidemment, la capacité qu’il a avec son bras à vraiment réussir n’importe quel lancer à n’importe quel moment était spéciale, et puis vous avez juste vu son instinct et sa vision, et tout de suite vous vous dites : « Il n’y a vraiment aucune raison pour que cela ne fonctionne pas », tant qu’il est engagé dans le jeu et qu’il l’aime », a déclaré Robinson. « Évidemment, il a prouvé qu’il était un accro du football. »

Dimanche soir, ce sera la deuxième fois que les Falcons affronteront Mahomes. La première fois, c’était en décembre 2020, lorsque Morris était l’entraîneur-chef par intérim d’Atlanta après le licenciement de Dan Quinn. Les Chiefs ont gagné 17-14, mais les Falcons ont causé suffisamment de problèmes à Mahomes (55 % de réussite, 79,5 d’évaluation des passeurs) pour que d’autres équipes de la NFL espèrent brièvement avoir fourni un modèle pour le ralentir.

Il a participé à trois Super Bowls depuis.

Morris a eu une autre chance avec Mahomes en tant que coordinateur défensif des Rams en 2022. Une fois de plus, Mahomes n’a pas très bien joué (85,4 d’évaluation du passeur). Une fois de plus, Mahomes a gagné (26-10). Lors de deux confrontations contre les défenses de Morris, l’évaluation du passeur de Mahomes et son efficacité mesurée par l’EPA par tentative sont inférieures à ses moyennes en carrière (82,4 d’évaluation du passeur contre 103,3 et 0,04 d’EPA par tentative contre 0,26), selon TruMedia.

Ces chiffres ne changent pas la façon dont Morris parle de Mahomes.

« C’est certainement un problème quoi qu’il arrive », a déclaré l’entraîneur, « et il est l’un des meilleurs que nous ayons vu, quelle que soit la génération dont vous voulez parler. »

Justin Simmons, le safety des Falcons qui a passé les huit premières années de sa carrière à Denver, a également connu quelques succès face à Mahomes. Il a intercepté le quarterback à cinq reprises. Aucun autre joueur ne l’a fait plus de deux fois. Comme Morris, Simmons est assez intelligent pour ne pas s’en vanter.

« Ce ne sont pas les trois premières secondes de jeu qui comptent, mais les quatre ou cinq secondes suivantes », a déclaré Simmons. « Il ne faut pas se laisser décourager quand ils font un gros jeu. C’est une mentalité de jeu suivant. Ils prennent beaucoup de tirs et vous avez beaucoup d’occasions de jouer le ballon. Nous devons être capables de faire des jeux sur le ballon. C’est amusant de jouer au chat et à la souris. Ce sera un gros match pour nous. »

(Photo : David Eulitt / Getty Images)