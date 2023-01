Un Algonquin plaide non coupable de possession de milliers de grammes de pot dans une deuxième affaire depuis août – Shaw Local

Un Algonquin de 36 ans a plaidé non coupable vendredi de possession et de trafic de milliers de grammes de marijuana, le deuxième crime dans lequel il a été inculpé au cours des six derniers mois.

Steven B. Radak, du bloc zéro à 100 du tribunal de Twickenham, est accusé de trafic de marijuana, un crime de classe X, ainsi que de possession, livraison et possession avec intention de livrer de la marijuana, selon l’acte d’accusation déposé au palais de justice du comté de McHenry. .

Le crime de classe X le plus grave entraîne une peine allant de six à 30 ans, mais en raison de la quantité de marijuana qu’il est accusé de posséder, Radak est éligible à une peine prolongée et pourrait encourir un minimum de 12 ans de prison, Comté de McHenry a déclaré la juge Tiffany Davis.

L’acte d’accusation allègue que le 12 décembre ou vers cette date, Radak, qui était à l’époque sorti de prison sous caution provisoire pour une autre affaire, “a apporté ou fait apporter” à l’État plus de 2 500 grammes de marijuana.

L’acte d’accusation allègue également qu’il a possédé et livré entre 2 000 et 5 000 grammes de marijuana.

En décembre, le groupe de travail sur les stupéfiants du bureau du shérif du comté de McHenry a appris que Radak recevait plusieurs colis volumineux par la poste, qu’ils soupçonnaient de contenir de la marijuana, ont déclaré les procureurs dans une requête déposée en décembre demandant à un juge d’exiger que Radak montre la source de toute caution. fonds.

Radak a été vu avec les colis, puis a été témoin de leur dépôt dans une autre résidence, selon la requête. Après avoir obtenu un mandat de perquisition, la police a fouillé les colis et a déclaré avoir trouvé de la marijuana.

La police a ensuite obtenu un mandat de perquisition pour le domicile de Radak, où ils ont trouvé plus de marijuana, les étiquettes d’expédition des colis déjà trouvés, d’autres boîtes similaires à celles déjà découvertes, un scellant sous vide, une balance et d’autres matériaux d’emballage, selon la requête.

L’histoire postale montre que les colis provenaient de Californie, selon la requête.

Au moment de son arrestation en décembre, Radak était sorti de prison avec une caution de 30 000 $, dont il a versé les 10 % requis, soit 3 000 $.

Dans cette affaire, déposée en août par la police de Crystal Lake, il est accusé de possession avec intention de livrer 30 à 500 grammes de marijuana, de possession de 100 à 500 grammes de marijuana et d’une infraction mineure pour conduite avec immatriculation expirée, selon le tribunal. documents.

S’il est reconnu coupable dans les deux cas, il devra purger ses peines consécutivement, selon l’acte d’accusation.

Il est resté dans la prison du comté de McHenry vendredi après-midi avec une caution de 100 000 $. Il doit déposer 10 000 $ pour être libéré.