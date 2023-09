Un Algonquin de 50 ans accusé de 45 chefs d’accusation de pornographie juvénile – Shaw Local

Un homme algonquin a été accusé jeudi de 45 chefs d’accusation de pornographie juvénile et était détenu dans la prison du comté de McHenry sous caution de 500 000 $, selon les dossiers.

Scott Krueger, 50 ans, du pâté de maisons 300 de Country Lane, a été accusé de 17 chefs d’accusation de reproduction/distribution de pornographie juvénile concernant des enfants de moins de 13 ans, délits de classe X. Il a également été accusé de pédopornographie/exposition, reproduction, diffusion de films/vidéos, de photos d’une personne de moins de 18 ans et de possession de pédopornographie d’enfants de moins de 13 ans, selon la plainte pénale.

Une condamnation pour un crime de classe X peut entraîner une peine pouvant aller jusqu’à 30 ans de prison. S’il est reconnu coupable de crimes de classe X, il pourrait être condamné à des peines consécutives.

Les accusations surviennent après que le service de police d’Algonquin a exécuté mercredi un mandat de perquisition dans le pâté de maisons 300 de Country Lane, où se trouve le domicile de Krueger, et avec l’aide du FBI, de la police de l’État de l’Illinois et du bureau du shérif du comté de Lake, a arrêté Krueger, a indiqué le département. dans un communiqué de presse vendredi.

Il est accusé d’avoir détenu sur un ordinateur des photographies, des cassettes vidéo et des images illustrant de la pédopornographie d’enfants dont il savait ou « aurait raisonnablement dû savoir » qu’ils étaient âgés de moins de 13 et 18 ans à diverses dates en 2020 et 2021, selon la plainte.

« Rien n’indique que les images liées à cette enquête représentent des actes ou impliquent des enfants résidant dans le village d’Algonquin », a déclaré le service de police d’Algonquin dans le communiqué.

L’enquête a été lancée à la suite de plusieurs cyber-informations du Centre national pour les enfants disparus et exploités, selon le communiqué.

Jeudi soir, Krueger n’avait pas d’avocat inscrit dans son dossier. Il doit comparaître devant le tribunal pour une audience sur la caution mardi.

Pour être libéré de la prison du comté, il doit verser 50 000 $, soit 10 % de sa caution.