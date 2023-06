Un Algonquin accusé d’avoir tiré sur un homme dans le pied lors d’une soirée à Harvard dimanche – Shaw Local

Un homme algonquin a été arrêté tôt dimanche matin après que la police a déclaré avoir tiré sur un homme au pied lors d’une fête à Harvard non constituée en société, selon la plainte pénale déposée au palais de justice du comté de McHenry.

Daniel A. Morales, 40 ans, du bloc 800 de Glacier Parkway, est accusé de décharge de batterie aggravée avec une arme à feu, crime de classe X, ainsi que de voies de fait graves avec décharge d’arme à feu et décharge imprudente d’une arme à feu, selon la plainte.

S’il est reconnu coupable du crime de classe X, il risque jusqu’à 30 ans de prison.

La police de Harvard et les adjoints du shérif du comté de McHenry sont arrivés dimanche vers 1 heure du matin à un appel de « coups de feu tirés » lors d’une fête dans le bloc 8800 de Reese Road, a déclaré l’adjoint du shérif Tim Creighton, responsable de l’information publique pour le bureau du shérif du comté de McHenry.

Ils ont découvert que Morales aurait déchargé une arme de poing semi-automatique Smith and Wesson de 9 mm et frappé un homme au pied gauche, selon la plainte.

Il est accusé d’avoir causé des blessures à l’homme ainsi que d’avoir mis en danger la sécurité corporelle de « tous les autres témoins dans la région », selon la plainte.

À son arrivée à la résidence, la police a pris contact avec trois personnes à l’extérieur d’une grange sur la propriété, l’une étant Morales, a écrit Creighton dans un e-mail.

« Au cours de l’enquête, on a appris que [Morales] et un autre fêtard a eu une dispute verbale qui a conduit à [Morales] tirant un pistolet de sa ceinture et tirant une balle dans le sol à l’intérieur de la grange », a déclaré Creighton. «Puis il est sorti de la grange et a tiré une autre balle dans le sol. La victime qui a d’abord quitté les lieux puis est revenue avait une blessure au pied gauche.

La victime a été évaluée par les pompiers de Harvard et a refusé d’être transportée à l’hôpital. Morales a été arrêté et transporté sans incident à l’établissement correctionnel du comté de McHenry, a déclaré Creighton.

Lundi matin, Morales a déposé 10 000 $ sur une caution de 100 000 $ et a été libéré de la prison du comté de McHenry, selon les archives judiciaires et le journal de la prison.

Comme condition de sa libération provisoire, Morales a reçu l’ordre de remettre toutes les armes à feu, conformément à l’ordonnance de détermination de la liberté sous caution.

Il doit revenir devant le tribunal mercredi. Lundi, il n’avait pas d’avocat inscrit dans le système judiciaire.