Un album de grenouilles peut-il faire tomber Taylor Swift du sommet du palmarès ARIA ? | Actualités Ents & Arts

Un album d’appels de grenouilles espère dépasser Taylor Swift et décrocher la première place des classements musicaux australiens.

Les scientifiques veulent sensibiliser le public au déclin de la population de grenouilles – qui a connu une forte baisse depuis les années 1980 – en publiant un album de sons de grenouilles.

L’album présente 43 des grenouilles les plus menacées et les chercheurs derrière lui veulent prendre la première place de Taylor Swift dans le Top 50 des chansons ARIA.

Lorsqu’on lui a demandé si les grenouilles pouvaient faire tomber l’étoile de la première place, la scientifique principale de FrogID, le Dr Jodi Rowley, a déclaré: “J’espère que les grenouilles pourront le faire. C’est un album incroyable pour une très bonne cause et nous avons eu un très bon réponse jusqu’à présent. Alors, je croise les doigts.

“Nous devons obtenir autant de précommandes que possible pour éliminer ces gars des charts”, a-t-elle ajouté dans une interview avec ABC Australia Radio Canberra.

Parlant de la baisse du nombre de grenouilles, elle a déclaré que les sons sont “probablement quelque chose que nous n’entendrons plus jamais dans la nature”.

“J’espère vraiment que ces appels, en particulier ces espèces menacées, allumeront l’étincelle chez les gens pour s’assurer que les générations futures puissent entendre ces appels et que nous ne les privions pas de cette opportunité.”

The Australian Frog Sounds: Songs Of Disappearance est une compilation de 50 minutes de chansons de grenouilles de biologistes et de soumissions publiques et les bénéfices de l’album iront au projet The National FrogID.

L’album est une collaboration entre l’Australian Museum et la collection Bowerbird.

FrogID a révélé qu’il y a eu plus de 17 000 soumissions publiques de sons de grenouilles cette année et que chaque soumission aide à “faire progresser notre compréhension des grenouilles d’Australie”.

Le projet FrogID vise à établir une “base de données d’appels de grenouilles pour documenter la véritable diversité des espèces, les distributions et les habitats de reproduction”, tout en connectant les gens avec la nature, comme indiqué sur leur site.

Le projet a créé une application qui vise à collecter ces sons de toute l’Australie.