Un Albertain risque une peine de prison pour avoir tenté de faire passer en contrebande une cargaison de méthamphétamine au Canada – Kelowna Capital News

Un homme de l’Alberta risque une longue peine de prison pour avoir tenté de faire passer en contrebande près de 650 kilogrammes de méthamphétamine des États-Unis au Canada via Sidney.

Ted Karl Faupel a été condamné à 10 ans de prison fédérale aux États-Unis mardi 11 octobre, après avoir plaidé coupable à des chefs d’accusation de possession d’une substance contrôlée avec intention de distribuer et de possession d’une arme à feu dans le cadre d’un crime de trafic de drogue.

Le 25 mai, les douanes et la protection des frontières des États-Unis (CBP) ont arrêté Faupel juste au sud de Stuart Island, Washington, près de la frontière internationale avec le Canada.

Des agents du CBP ont arrêté un bateau de plaisance Bayliner Capri exploité par Faupel alors qu’il se dirigeait vers l’ouest à travers le détroit de Haro, s’approchant des eaux canadiennes près de Sidney.

Les autorités ont également remarqué que le petit navire semblait “rouler extrêmement bas dans l’eau comme s’il était surchargé”, a déclaré Jeffrey Gibbons, agent spécial des enquêtes sur la sécurité intérieure (HSI), dans la plainte pénale.

Lors d’une fouille à la frontière sortante, les douaniers ont découvert des sacs de sport avec des cadenas contenant des emballages scellés sous vide remplis de roches cristallines compatibles avec la méthamphétamine.

Faupel a été arrêté et transporté à la station de la Garde côtière de Bellingham où il a été remis à HSI pour une enquête plus approfondie.

Les autorités ont finalement déchargé un total de 28 sacs de sport contenant plus de 500 paquets de méthamphétamine ainsi qu’une arme de poing de 9 mm chargée et une boîte de munitions, dont Faupel a d’abord nié avoir connaissance.

“Le juge a noté qu’il s’agissait de la deuxième plus grande quantité de drogues illicites qu’il avait eues dans une affaire”, a déclaré Emily Langlie, porte-parole du bureau du procureur américain du district ouest de Washington, à Black Press Media.

Lors d’un entretien avec les enquêteurs, Faupel a déclaré qu’il avait été approché et embauché par une personne qu’il a identifiée comme Mike pour une somme de 1 000 $ pour conduire le Bayliner Capri de cinq mètres et demi de Sidney à Anacortes, Washington et retour à Sidney afin de transporter les bagages de Mike.

Parce que Faupel est un citoyen canadien, il est éligible pour demander un transfert en vertu d’un traité, ce qui lui permettrait de purger sa peine plus près de chez lui, a déclaré Langlie. “Il y a eu des discussions lors de la détermination de la peine, à savoir que s’il demandait et se voyait accorder un transfert en vertu d’un traité, le système canadien pourrait ne pas le garder incarcéré pendant ces 10 ans”, a-t-elle déclaré. “Ils ne sont pas obligés de le faire.”

CriminalitéMeth saisiePéninsule de SaanichÉtats-Unis