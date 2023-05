Un Albertain hospitalisé à la suite d’un accident entre Revelstoke et Golden

Une collision impliquant un seul véhicule dans le col Rogers entre Revelstoke et Golden a entraîné une recherche effrénée par les premiers intervenants dimanche (28 mai).

Selon la GRC de Revelstoke, la police a reçu un appel à 7 h 30 le 28 mai avec des « informations limitées » concernant un accident sur la route 1 à l’est de Revelstoke.

Les agents se sont dirigés vers le tronçon de la route près du terrain de camping Loop Brook, où ils ont effectué une fouille approfondie de la chaussée et des fossés.

La police a ensuite localisé un Ford F150 qui a quitté la route et a été caché à la vue avec deux passagers toujours à l’intérieur.

Les agents ont forcé la porte du véhicule et ont prodigué les premiers soins aux deux personnes à bord. Le conducteur, un homme de 68 ans de l’Alberta, a dû être extrait du véhicule avec l’aide du service d’incendie de Revelstoke.

L’homme a été transporté à l’hôpital général de Kelowna par hélicoptère avec des blessures graves. La passagère, une femme de 69 ans, a subi des blessures mineures et a été soignée à l’hôpital Queen Victoria avant d’être libérée peu de temps après.

« La présence rapide et les recherches approfondies effectuées par les membres du détachement ont permis de localiser le véhicule et de fournir une assistance immédiate aux occupants », a déclaré le Sgt. Chris Dodds de la GRC de Revelstoke. « La cause de la collision fait toujours l’objet d’une enquête, mais l’alcool n’est pas considéré comme un facteur. »

« Le personnel de Parcs Canada a fourni une aide inestimable à la Série sanitaire d’urgence et à la police en organisant une zone d’atterrissage sécuritaire pour l’hélicoptère EHS », a ajouté Dodds.

Une série d’incidents

L’accident de dimanche est le troisième sur le tronçon de l’autoroute 1 entre Revelstoke et Golden en moins d’une semaine.

Mardi 23 mai, un résident de Golden âgé de 44 ans a été tué au col Rogers après être entré en collision avec une camionnette.

Selon la GRC de Golden, la collision entre deux véhicules s’est produite vers 12 h 30 lorsque son Jeep Cherokee rouge, roulant vers l’est, a mal interprété un virage à droite sur la route, traversant la ligne médiane dans la circulation venant en sens inverse. La Jeep est entrée en collision avec une camionnette qui arrivait en direction de l’ouest.

La police de Golden et la patrouille routière de la Colombie-Britannique ont répondu à l’incident, et la route 1 a ensuite été fermée pendant quatre heures. Une enquête sur l’incident est en cours.

Puis, à peine deux jours plus tard (le 25 mai), un conducteur aux facultés affaiblies est entré en collision avec un camion de transport près de Canyon Hot Springs. La police a répondu aux rapports faisant état d’une petite voiture blanche conduisant de manière erratique juste avant 16 heures lorsqu’elle a été informée que la même voiture était impliquée dans une collision avec un véhicule utilitaire.

Le conducteur de la voiture, un homme de 49 ans, a été jugé en état d’ébriété et détenu par la suite pour conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles. L’homme a été transporté à l’hôpital dans une ambulance et a ensuite été libéré de la garde à vue.

La police enquête sur la situation.

