Un Albertain de 83 ans décède après être sorti d’un établissement de soins de longue durée et dans le froid

Deux enquêtes examinent comment une femme de 83 ans atteinte de démence est décédée après avoir quitté une maison de retraite du centre de l’Alberta par une journée glaciale de novembre.

Dans l’après-midi du 28 novembre, Kay Green a été retrouvée vivante, allongée dans la neige entre deux maisons voisines à Viking, à 135 kilomètres au sud-est d’Edmonton.

Les températures à l’époque oscillaient autour de -12 °C, mais le refroidissement éolien donnait l’impression d’être à -24, selon Environnement Canada.

Green, qui avait la maladie d’Alzheimer, vivait dans l’établissement Extendicare Viking depuis deux ans. Lorsqu’elle a été retrouvée, elle ne portait qu’un pantalon de survêtement, une chemise à manches longues en coton, un pull zippé, une chaussette et pas de chaussures, selon Patricia Collins, une amie proche qui avait reçu la procuration de Green.

“[Extendicare] m’a appelé et ils m’ont dit : ‘Avez-vous Kay avec vous ?’ Et j’ai dit non”, a déclaré Collins à CBC.

“Ils savaient tous qu’elle avait tendance à courir”, a-t-elle déclaré. « Ça devrait être partout dans son dossier, que tu dois garder un œil sur elle.

Collins a reçu l’appel du personnel d’Extendicare vers 12 h 40. Collins a déclaré que Green avait été retrouvé une heure plus tard.

Elle est décédée le lendemain matin au Viking Health Centre.

Bracelet de gestion d’errance

Basée en Ontario, Extendicare exploite ou fournit des services à plus de 100 foyers de soins de longue durée et communautés de retraités à travers le Canada.

Services de santé de l’Alberta listes Extendicare Viking parmi ses établissements de soins de longue durée pour les personnes âgées qui ont été évaluées comme n’étant plus en mesure de recevoir des soins à domicile ou en résidence-services. Selon AHS, “les établissements de soins de longue durée sont conçus spécifiquement pour les personnes ayant des besoins médicaux complexes et imprévisibles”.

Kay Green portait un bracelet WanderGuard, un appareil électronique portable conçu pour empêcher les résidents en soins de mémoire de quitter un établissement. (Soumis par Patricia Collins)

Après avoir subi un accident vasculaire cérébral environ deux ans plus tôt, Green avait perdu sa capacité à parler et à communiquer. Elle portait un bracelet de gestion d’errance qui déclencherait une alarme si elle quittait le bâtiment, a déclaré Collins.

Dans un communiqué, Extendicare a confirmé mener sa propre enquête sur l’incident. La déclaration n’a pas expliqué comment Green a pu laisser le bâtiment sans être détecté.

“Il s’agit d’une situation tragique et nous continuons à nous concentrer sur le soutien de notre communauté et sur notre enquête pour mieux comprendre ce qui s’est passé”, a déclaré un porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

“Nous restons en contact et apportons notre soutien à l’ami de la famille, ainsi qu’à notre personnel, qui pleurent tous la perte de quelqu’un qu’ils connaissaient et dont ils se souciaient.”

Une déclaration envoyée par e-mail d’AHS a déclaré: “Nous avons commencé l’examen et notre objectif est de le faire rapidement et de nous assurer qu’il est complet.”

“Son pied était noir”

Le jour où Green a disparu, la température à la station météorologique Holden d’Environnement et Changement climatique Canada, à environ 35 kilomètres au nord-ouest de Viking, oscillait autour de -12 °C, mais des rafales de vent atteignant 40 km/h rendaient la température deux fois plus froide.

La GRC de Viking a déclaré avoir été appelée à 13 h 04 au sujet de la disparition de Green – plus de 20 minutes après que Collins ait été contacté.

La GRC a déclaré que Green avait été retrouvé avant l’arrivée de la police. Elle a été emmenée au centre de santé Viking.

Collins a déclaré qu’elle n’était pas préparée à l’étendue des blessures de son amie.

“Je suis entré dans la chambre d’hôpital, j’ai vu son pied droit collé au bord du lit et il était complètement noir. Je l’ai serrée dans mes bras et je l’ai embrassée, et j’ai dit : ‘Je suis si contente que tu sois en vie. Je suis tellement contente que tu ailles bien “, et elle a souri”, a déclaré Collins.

Green répondait énergiquement. Collins est resté avec elle pendant la nuit. Le matin, lorsque les infirmières sont venues vérifier ses signes vitaux, Collins est sortie prendre un café et faire quelques courses. Quand elle est revenue, l’état de Green s’était aggravé.

“Ils ont dit : ‘Tu dois venir et être avec ta mère.’ Ils n’arrêtaient pas de me dire qu’elle était ma mère et je ne les ai pas corrigés. Je m’en fichais”, a déclaré Collins.

“Je lui ai dit que je l’aimais et j’ai passé en revue les noms de tout le monde dans la famille et lui ai dit qu’ils l’aimaient tous … Je lui tenais la main et j’étais là pour elle car je voudrais que quelqu’un soit là pour moi.”

Pendant qu’elle était là, Green a commencé à tousser et à cracher du sang. Collins a déclaré qu’elle était décédée peu de temps après.

Patricia Collins était une amie proche de Green et habilitée à prendre des décisions juridiques et de santé en son nom. (Kory Siegers/CBC)

‘Kay était l’étincelle’

Kay et son mari Andy exploitaient Andy’s Country Kitchen, vendant des gâteaux sur un étal d’un marché fermier populaire d’Edmonton.

C’est là que Collins a été le premier témoin de la gentillesse et de la générosité de Kay Green.

“Elle apportait des vêtements au marché fermier d’Old Strathcona et les distribuait à tous ceux qui en avaient besoin”, se souvient Collins.

Le couple est venu vivre avec Collins, son mari et leurs cinq enfants. Ce n’était censé durer que quelques mois, mais ils sont finalement restés huit.

“Et je n’ai eu aucun problème avec ça. Ils auraient pu rester pour toujours”, a déclaré Collins.

“Dans une pièce sombre, Kay était l’étincelle qui l’a allumée, quoi qu’elle fasse.”

Les Verts ont vécu avec Collins pendant huit mois. Patricia Collins dit que le couple va nous manquer ce Noël. (Kory Siegers/CBC)

Après l’AVC de Kay, Andy Green a emménagé dans un appartement à Vialta Lodge, une résidence avec services de soutien à Viking. Il est décédé en mars de cette année.

Collins a déclaré que Green et son mari faisaient désormais partie de la famille et que la perdre avait été déchirante.

“Ce sera un Noël difficile pour nous. Elle aurait eu 84 ans en janvier, et nous allons quand même mettre son bas et sa parure.”

L’AVC de Green a poussé Collins à la déplacer dans un établissement de soins de longue durée où elle recevrait des soins constants.

Collins a déclaré qu’elle souhaitait qu’Extendicare soit tenue responsable de s’assurer que les autres résidents et leurs familles ne subissent pas de tragédies similaires.

“Je pensais qu’elle allait bien. Je pensais qu’elle était en sécurité. J’avais toute confiance [in the facility]”, a déclaré Collins.

“Ils doivent la surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c’est l’exigence. Et ils l’ont laissé tomber. Ils l’ont lamentablement laissé tomber.”