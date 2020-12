Un homme a été abattu devant sa petite amie britannique dans un coup professionnel dans un bar espagnol.

L’Albanais de 42 ans a été abattu sur la terrasse d’un expatrié britannique populaire et bar de vacances appelé The Orange Tree par un homme armé masqué qui a fui les lieux après lui avoir tendu une embuscade.

La presse locale a décrit son partenaire, qui était assis avec lui sur la terrasse du bar lorsqu’il a été attaqué, comme britannique.

Le meurtre a eu lieu vendredi soir.

La victime était connue des policiers qui enquêtent sur le meurtre en tant que meurtre de vengeance lié au trafic de drogue.

Le mort et son partenaire n’ont pas été nommés et les propriétaires du bar d’Alfas del Pi près de Benidorm, qui propose des petits-déjeuners anglais et des déjeuners du dimanche et montre le football de Premier League sur grand écran, n’ont encore fait aucun commentaire.

La police a confirmé hier que le mort était albanais et qu’aucune arrestation n’avait encore été effectuée, mais avant les rapports locaux indiquant que son partenaire était britannique, ils ont déclaré qu’ils n’avaient aucune information qu’ils pouvaient divulguer sur sa nationalité.

Un porte-parole de la Garde civile, qui enquête sur le meurtre, a déclaré qu’il y avait « peu de témoins ».

La victime a été déclarée morte peu avant minuit vendredi après des tentatives infructueuses d’un serveur d’un bar voisin et de secouristes pour sauver sa vie.

Il aurait été abattu au moins cinq fois à bout portant.

Les enquêteurs se concentrent sur la théorie selon laquelle le meurtre est lié à une opération de police contre le trafic de drogue le mois dernier qui a conduit à trois raids, dont un dans un bar anonyme d’Alfas del Pi.

Les détectives ont saisi de la cocaïne et des pilules de type Viagra pendant les fouilles. L’opération au bar aurait abouti à l’arrestation d’un Albanais. Un ressortissant britannique et un ressortissant irlandais auraient été parmi les six personnes – trois hommes et trois femmes – détenues à l’époque.

Ils ont tous été libérés sous caution dans l’attente d’une enquête judiciaire en cours après avoir comparu devant un juge d’instruction.

L’Orange Tree a été décrit dans le passé comme le bar jumeau du célèbre bar sportif de Benidorm, l’Ibrox Bar, qui fait toujours la publicité du menu et des boissons du bar Alfas de Pi.

Le bar où la fusillade de vendredi a eu lieu était en vente plus tôt cette année, bien qu’il ne soit pas clair aujourd’hui s’il a de nouveaux propriétaires.

L’annonce de vente disait: «Ce bar fantastique est populaire et fréquenté à la fois par les habitants et les touristes toute l’année.

« Sous les propriétaires actuels des deux dernières années, l’Oranger est devenu un point chaud, servant de la bonne nourriture, de bonnes boissons et des divertissements en direct et sportifs. »

Il a ajouté: « Pour ces événements sportifs, l’Oranger dispose de l’un des plus grands écrans de la ville de trois mètres et d’une autre télévision de 65 pouces à l’intérieur.

«Le bar est autorisé de 8h à 2h du matin, ce qui donne beaucoup de possibilités. L’entreprise est vendue en raison du départ à la retraite des propriétaires et est entièrement équipée, prête à ce que les nouveaux propriétaires entrent et se mettent en marche.