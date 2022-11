Un aîné de l’école secondaire communautaire Minooka nommé « Élève du mois » du Rotary Club en décembre – Shaw Local

MINOOKA – Félicitations à Serenity Delgado, senior du Minooka Community High School, fils d’Eric et Brenda Estrada de Minooka, pour avoir été nommé « Élève du mois » du Rotary Club Channahon-Minooka en décembre.

Dans la salle de classe, Serenity maintient une moyenne pondérée cumulative de 4,62 (sur une échelle de 4,0) et a obtenu un tableau d’honneur, nommé étudiant du trimestre, boursier AP avec distinction et récipiendaire du prix national de reconnaissance hispanique. Elle est membre de Colorguard et Winterguard, International Club, Interact Club, Spanish National Honors Society et Connections Crew.

En dehors de la salle de classe, Serenity fait du bénévolat auprès de Feed My Starving Children et de la banque alimentaire du nord de l’Illinois et est également membre du Fonds mondial pour la nature.

“Le service communautaire est une opportunité de partager vos ressources avec d’autres de toutes les manières possibles”, a déclaré Serenity. “Cela vous permet d’être connecté avec des personnes avec lesquelles vous ne pourriez pas interagir autrement. Rester connecté avec votre communauté locale permet une croissance personnelle tout en soutenant les autres », a ajouté Serenity.

Bien que Serenity n’ait pas encore décidé où elle ira à l’université, elle sait qu’elle veut se spécialiser en sciences de l’environnement et mineure en sciences politiques dans l’espoir de devenir avocate en environnement. Elle espère contribuer à la gestion des ressources et freiner la croissance du changement climatique.