Un aîné de la Nouvelle-Écosse a perdu son chalet lors d’une vente pour taxes — mais n’avait jamais raté un paiement

Cela a commencé avec une facture de lumière inhabituelle.

En février dernier, Nelson Miller était confus lorsqu’il a reçu une facture d’électricité pour son chalet. L’homme de 83 ans utilisait rarement son chalet rural de la Nouvelle-Écosse en hiver.

« Alors j’ai appelé [the utility]. Et ils ont dit: « Les gens qui ont acheté votre propriété veulent que vous payiez la facture d’électricité », se souvient Miller.

« Pardon ? Que se passe-t-il ? Ma propriété n’est pas à vendre. »

Dans une série d’événements malheureux impliquant des impôts et un acte non enregistré vieux de plusieurs décennies, la municipalité du district de St. Mary’s avait vendu le terrain à son insu.

Nelson Miller chez lui à Alton, N.-É. L’homme de 83 ans a vécu une expérience étrange lorsque son chalet familial a été vendu dans le cadre d’une vente pour taxes à son insu. (Radio-Canada)

En 1979, Miller a acheté deux parcelles de terrain sur le lac East Loon, à environ 55 kilomètres au nord de Sheet Harbour, en Nouvelle-Écosse. Il a construit un petit chalet sur la propriété d’environ 35 500 pieds carrés.

Mais Miller n’a jamais enregistré son acte – quelque chose qu’il réalise maintenant qu’il aurait dû faire à l’époque. Cependant, Miller a déclaré que ce n’était tout simplement pas une priorité car c’était une période occupée car lui et sa défunte épouse, Karen, travaillaient tous les deux tout en élevant leurs jeunes enfants.

« Cela ne serait pas arrivé si je l’avais enregistré », a déclaré Miller.

« Une partie du paradis »

Bien que Miller ait dit qu’il avait toujours su qu’il y avait deux parcelles sur la propriété – une plus grande au bord de la route où il a construit le chalet familial et une plus petite au bord du lac – il a payé des impôts à la municipalité de St. Mary’s pour les deux parcelles sous un même compte.

Au cours des décennies suivantes, les Miller ont apprécié leur terre et leur chalet, passant la plupart des week-ends à nager, à faire du bateau, à être dans les bois et à manger des plats cuisinés à la maison.

« C’était presque comme une partie du paradis », a déclaré Miller avec un rire tranquille.

Le chalet est vendu

Étant donné que Miller n’avait pas enregistré l’acte de propriété, la municipalité ne savait pas qu’il avait acheté le terrain à l’ancien propriétaire. En 2015, pour la première fois, la municipalité a commencé à essayer de percevoir des taxes sur la plus grande parcelle de terrain en bordure de route dans un nouveau compte. Mais les factures de taxes sont allées à une boîte postale depuis longtemps disparue utilisée par l’ancien propriétaire.

Finalement, la propriété a été mise en vente pour taxes et achetée par Luke et Christina Collings en juin 2021.

Lorsque les Colling sont allés voir la propriété avant de l’acheter, ils ont été surpris d’y trouver un chalet, car la vente pour taxes annonçait la propriété comme un « terrain vacant ».

Mais la vente s’est déroulée sans que personne ne se manifeste. Luke a dit que quand ils ont finalement pu jeter un coup d’œil au chalet, il semblait « assez bien rangé » avec des vêtements, des effets personnels, du courrier actuel – et l’électricité était toujours connectée.

« C’était notre déclencheur. Toutes ces choses ensemble, ne se sont tout simplement pas bien passées et nous savions que quelque chose n’allait pas », a déclaré Christina dans une interview aux côtés de Luke depuis leur domicile à Boylston, en Nouvelle-Écosse, dans le comté de Guysborough.

Luke et Christina Collings ont acheté un terrain sur le lac East Loon lors d’une vente fiscale en 2021 qu’ils pensaient vacante, mais ensuite Nelson Miller s’est présenté pour montrer qu’il possédait la propriété. (Radio-Canada)

Les Collings se sont finalement connectés avec Miller.

Bien que Miller ait d’abord été « incrédule », Luke lui a parlé de tout ce qui s’était passé. Lorsque les Collings ont découvert que Miller avait son acte original et que sa femme Karen était décédée très récemment, le couple a su qu’il devait rendre le chalet.

« Je ne pouvais pas dormir la nuit en sachant que j’avais volé la propriété de quelqu’un », a déclaré Christina. « C’était la bonne chose à faire. Je veux dire, n’importe quel humain décent aurait compris. »

Quand Luke a dit qu’il voulait rendre le chalet, Miller était « ravi ».

« Beaucoup de gens… auraient dit ‘pas question, je l’ai acheté et je vais le garder' », a déclaré Miller. « Je lui dois beaucoup. »

Karen Miller, la défunte épouse de Nelson, se tient devant l’évier sur une vieille photo du chalet de la famille Miller. (Nelson Miller)

Les Collings, Miller et la municipalité de St. Mary’s ont tous embauché des avocats et ont finalement conclu un règlement judiciaire en mai 2022.

La municipalité a remboursé aux Collings les 28 893 $ qu’ils avaient payés lors de la vente pour taxes plus les frais juridiques et les intérêts, tandis que les Collings ont accepté de céder leur intérêt à Miller et il a signé un nouvel acte.

Miller a accepté de payer les 2 272 $ restants en taxes foncières impayées à la municipalité.

Les Collings sont convaincus que St. Mary’s aurait dû faire plus et ont vérifié trois fois si les taxes que Miller payait sur la parcelle au bord du lac pouvaient être liées à la propriété voisine.

CBC a demandé à St. Mary’s si cette affaire avait changé leurs pratiques de vente pour taxes, mais n’a pas eu de réponse par publication.

Vente fiscale évitée par le voisin

Mais l’avocat Matthew Moir de Weldon McInnis, basé à Dartmouth, qui s’occupe souvent des questions de propriété, a déclaré qu’il semble que St. Mary’s ait respecté ses responsabilités légales en vertu de la Municipal Government Act. Toutes les recherches que la municipalité aurait effectuées sur les impôts en souffrance n’auraient jamais fait apparaître le nom de Miller, a déclaré Moir.

La propriété n’avait pas encore été migrée du système d’enregistrement original des actes de la province vers le nouveau système d’enregistrement foncier post-2005, ce qui, selon Moir, aurait pu résoudre le problème.

De retour à East Loon Lake, Miller a déclaré que ses voisins avaient depuis utilisé son expérience comme un récit édifiant et vérifié leurs propres actes et documents.

Un voisin s’est heureusement rendu compte à la dernière minute que les taxes n’avaient pas été payées par erreur depuis trois ans – et l’a attrapé avant que le terrain ne soit mis en vente pour taxes.