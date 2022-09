Une femme de Vernon promenant son petit chien à l’hippodrome de Kin a tenté de combattre un coyote qui a attrapé l’animal, mais sans succès.

Alan McMahon a déclaré qu’un autre promeneur de chiens avait perdu son shih tzu Bonnie au profit de l’animal sauvage et souhaitait alerter le public.

L’homme de 92 ans a déclaré que l’incident s’était produit il y a quelques semaines derrière Kal Tire Place, où beaucoup promènent leurs chiens autour de l’ancienne piste équestre, y compris lui-même.

“Le chien était à environ cinq pieds d’elle et le coyote a failli la heurter alors qu’il attrapait le chien”, a déclaré McMahon à The Morning Star. “Le chien s’est enfui et elle a frappé le coyote avec quelque chose qu’elle avait dans la main, mais il a attrapé (le chien) à nouveau et il a décollé avec le chien dans sa gueule.”

McMahon promène normalement son petit shih tzu / bichon havanais nommé Precious dans le parc et ils ont régulièrement rencontré la femme et son chien Bonnie.

Mais la dernière fois qu’il a vu la femme, elle pleurait et lui a dit ce qui s’était passé.

“C’est terrible que quelque chose comme ça puisse arriver à Vernon”, a déclaré McMahon.

L’incident n’a pas été signalé au Conservation Office Service (COS), mais le service offre des conseils pour rester en sécurité autour des coyotes sur www2.gov.ca.ca.

«Les coyotes ne sont généralement pas une menace pour les humains», lit-on sur le site Web. “Les coyotes peuvent tuer les animaux de compagnie qui s’échappent.”

“Les coyotes sauvages sont des animaux naturellement curieux, cependant, ils sont timides et s’enfuient généralement s’ils sont défiés. Les coyotes commencent à présenter un risque pour les humains lorsqu’ils perdent leur méfiance et deviennent à l’aise avec les humains – c’est généralement le résultat d’une alimentation directe ou indirecte par les humains.

Plus d’informations peuvent également être trouvées via WildsafeBC à wildsafebc.com.

Si un loup ou un coyote a agi de manière agressive ou affiché un comportement agressif envers un humain ou un animal de compagnie, signalez-le au centre d’appels du COS au 1-877-952-7277.

@VernonNews

newsroom@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

attaque de chienChiensVernonLa faune