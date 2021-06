Un aigle de mer attrape et s’envole avec un poisson-globe entièrement gonflé

Un aigle de mer a les serres pleines pour trouver quelque chose à manger – un poisson-globe entièrement gonflé.

L’oiseau majestueux a encerclé ses prises épineuses – qui se développent lorsqu’elles sont menacées – avant de disparaître pour le manger dans la mer d’Andaman au large de la Thaïlande.

SWNS

Un aigle de mer a été photographié en train d’attraper et de s’envoler avec un poisson-globe entièrement gonflé[/caption]

Getty – Contributeur

Le poisson-globe se développe lorsqu’il est menacé[/caption]

La vue étonnante a été repérée par le photographe animalier Sergey Savvi, 40 ans, au-dessus de la mer d’Andaman au large des côtes thaïlandaises.

Sergey a déclaré: «C’était un spectacle remarquable pour moi – et la première fois que j’ai réussi à photographier un aigle avec une proie.

« Le poisson est resté gonflé tout le temps.





« Il est typique que cette espèce gonfle dans des situations dangereuses, en particulier comme celle-ci.

« Certaines espèces de ce poisson sont vénéneuses et portent dans leurs organes internes une neurotoxine qui est plus de 1 000 fois plus puissante que le cyanure.

« J’espère juste que ce petit-déjeuner exotique n’a pas été mortel pour l’aigle. »

SWNS

La vue étonnante a été repérée par le photographe animalier Sergey Savvi, 40 ans, au-dessus de la mer d’Andaman au large des côtes de la Thaïlande.[/caption]

SWNS

Sergey a déclaré que c’était « la première fois que je réussissais à photographier un aigle avec une proie »[/caption]

SWNS

Certaines espèces de poissons-globes sont vénéneuses et transportent dans leurs organes internes une neurotoxine qui est plus de 1 000 fois plus puissante que le cyanure.[/caption]