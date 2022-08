Un agriculteur rend un hommage épique à ses parents à Telangana et cultive une photo d’eux à l’aide de semis de paddy

Rendant un riche hommage à ses parents, un agriculteur de 72 ans de Telangana a créé une image des géniteurs décédés avec des semis de paddy dans son champ agricole. Nagula Chinna Gangaram, qui réside dans le village de Chinthalur du district de Nizamabad à Telangana, a fait des merveilles dans le domaine de la culture en adoptant une méthode réputée d’agriculture biologique.

L’agriculture biologique étant considérée comme bonne pour la santé, Chinni Krishnudu (les agriculteurs environnants appellent affectueusement Gangaram de ce nom) évite complètement l’utilisation de produits chimiques et de pesticides. Il n’utilise plutôt que des engrais organiques.

Krishnudu a obtenu cette inspiration pour l’agriculture biologique de l’expert en agriculture naturelle Subhash Palekar. Il a également lu des livres d’un autre agriculteur Rajiv Dixit sur l’agriculture biologique et l’a pratiquée en collectant une grande variété de riz à travers le pays. Il a fait un travail progressif en développant jusqu’à 110 variétés de riz, ce qui n’était pas possible même pour les scientifiques. Il a réalisé un record rare en développant 110 variétés de riz appartenant à différents pays sur ses terres agricoles.

Il est devenu une idole pour les autres agriculteurs en n’utilisant pas d’engrais. Krishnudu a également reçu le prix Rythu Nestham du vice-président de l’époque, M Venkaiah Naidu, le 16 décembre 2020, pour son expertise dans l’agriculture moderne avec une pratique ancienne.

Après avoir reçu tant de distinctions et de récompenses dans le secteur agricole, Krishnudu a voulu montrer son amour et son affection envers ses parents à l’humanité.

C’est alors qu’il a décidé de préparer les terres agricoles d’un acre pour la culture.

Il a développé des semis de paddy des variétés de paddy appelées Bangaru Gulaabi, Pancharathna et Chintaluru Sannaalu sur les terres agricoles préparées. Plus tôt, il a dessiné l’image de ses géniteurs et a transplanté deux variétés de plants de paddy à travers l’image.

Au fur et à mesure que la rizière pousse, on peut voir la photo de ses parents en vue d’oiseau. Pour montrer cela au monde, il a documenté l’image de ses parents cultivés par des plants de paddy au format vidéo à l’aide de caméras drones.

Les personnes qui ont appris sa façon d’exprimer son amour et son affection envers ses parents l’ont apprécié en disant que Chinni Krishnudu n’était pas seulement un excellent modèle pour les agriculteurs, mais qu’il était aussi un fils idéal.

