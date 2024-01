Un agriculteur français a été à l’origine de protestations généralisées

Insatisfaits, les agriculteurs affirment qu’ils poursuivront les perturbations pour attirer l’attention sur ce qu’ils appellent les difficultés insupportables de la culture des aliments pour nourrir la nation française.

M. Bayle connaît intimement ces souffrances. Il a repris l’exploitation céréalière et bovine de sa famille en 2015, après avoir retrouvé le corps sans vie de son père, Alain. Son père était déprimé parce qu’il risquait de prendre sa retraite sans aucune épargne, a déclaré M. Bayle, et il s’était tiré une balle dans la tête. Le suicide est devenu une pierre de touche inquiétante pour M. Bayle.

“Je ne voulais pas voir mes amis faire la même chose”, a-t-il déclaré dans une interview depuis sa ferme, à environ 35 kilomètres de Toulouse.

Ces dernières années ont été terribles pour les agriculteurs locaux. Ils ont d’abord été frappés par des sécheresses répétées et par l’effondrement de la demande des consommateurs pour des aliments biologiques après que de nombreux agriculteurs aient fait le difficile changement. Ensuite, une maladie transmise par le moucheron a traversé les Pyrénées voisines enneigées en provenance d’Espagne et a infecté un grand nombre de leur bétail, provoquant la mort et des fausses couches. Et cela se situe uniquement dans le coin sud-ouest du pays de M. Bayle.