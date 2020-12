Un agriculteur a été tué dans des inondations dans le Queensland alors qu’une super tempête menace des maisons dans le sud-est de l’État.

L’homme de 69 ans transportait du bétail vers des terres plus élevées sur une propriété à Killarney, dans le sud des Downs, lorsque l’inondation de la rivière Condamine l’a emporté vers 20 heures mercredi.

Les services d’urgence ont retrouvé le corps de l’homme à l’intérieur de sa voiture à environ 100 mètres en aval après minuit.

Le maire de Southern Downs, Vic Pennisi, a déclaré que c’était une tragédie.

«C’est triste que nous soyons en période de sécheresse depuis si longtemps et que nous ayons de la pluie et que cela arrive», a-t-il déclaré.

Le prévisionniste principal du Bureau de météorologie, Peter Markworth, a déclaré que Brisbane allait connaître plus de pluie jeudi.

« Nous nous attendons à ce que cela augmente un peu, devienne un peu plus fort et commence à pousser un peu plus à l’intérieur des terres », a-t-il déclaré.

«Nous pourrions voir des chutes plus lourdes qui pourraient évidemment être importantes pour les crues soudaines.

« Mais en général, on s’attend à une pluie assez agréable toute la matinée, s’éclaircissant un peu tout l’après-midi, avec l’étrange tache de pluie continuant dans la soirée. »