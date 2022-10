Un agriculteur écossais affirme que la concurrence de SA rend la récolte «non viable» et fait don de toute la récolte de myrtilles

Un agriculteur écossais donne toute sa récolte de myrtilles, d’une valeur de 2 millions, à des œuvres caritatives, affirmant que les importations bon marché et les coûts de main-d’œuvre élevés ont rendu la récolte des fruits économiquement non viable.

Peter Thomson cultive des myrtilles dans sa ferme de Blairgowrie, au nord-est de l’Écosse, depuis plus de quatre décennies, produisant 300 tonnes de fruits par an.

Mais maintenant, a-t-il dit, les producteurs du Pérou et d’Afrique du Sud peuvent vendre leurs baies au Royaume-Uni à un prix bien inférieur, tandis qu’une pénurie de cueilleurs causée par le Brexit a rendu la récolte non viable.

“Ils ont commencé à planter d’immenses zones de myrtilles dans les régions subtropicales comme le Pérou et l’Afrique du Sud”, a déclaré Thomson, qui a commencé à cultiver des myrtilles en 1976.

“Leurs coûts de production sont si bas que nous ne pouvons pas rivaliser.”

Normalement, a déclaré Thomson, 200 travailleurs auraient cueilli environ 300 tonnes de myrtilles cette année et 50 autres travailleraient dans la station de conditionnement.

En 2014, le prix payé aux agriculteurs écossais pour les myrtilles était de 17,50 le kilo, a-t-il déclaré. Aujourd’hui cependant, les supermarchés paient moins de 7.

Entre-temps, le coût du travail est passé de 7 heures il y a cinq ans à 10,10 heures aujourd’hui, avant même que les cotisations de retraite et les congés payés ne soient pris en compte.

Cela signifie que la valeur de la récolte de baies, qui aurait autrefois valu 3 millions ou plus, est tombée à 2 millions cette année.

Les détaillants ne sont pas disposés à payer une prime pour les produits écossais alors que les acheteurs ciblent les bonnes affaires pendant la compression du coût de la vie, a déclaré Thomson.

Le facteur Brexit

Les importations moins chères ont commencé l’année dernière après que des pays comme le Pérou et l’Afrique du Sud, où les cueilleurs sont beaucoup moins bien payés, ont commencé à utiliser un nouveau cultivar de myrtille.

Les baies sucrées et juteuses poussent de manière dense sur des buissons aux feuilles écarlates plantées en rangées.

Les myrtilles ont généralement besoin d’un gel avant de fleurir, ce qui signifie que les agriculteurs écossais avaient le marché pour eux seuls en septembre et octobre et pouvaient exiger un prix plus élevé.

Le nouveau cultivar, cependant, n’a pas besoin d’un gel pour prospérer.

La nouvelle variété de myrtilles est également populaire auprès des supermarchés car les fruits sont plus gros et plus fermes et peuvent être expédiés – plutôt que par avion – aux supermarchés britanniques pendant plusieurs semaines sans se gâter.

Un autre impact économique est venu du Brexit, qui a fait grimper le prix de la main-d’œuvre et rendu difficile la recherche de cueilleurs qualifiés.

Avant le Brexit, a déclaré Thomson, le village de caravanes de la ferme était rempli de cueilleurs européens qualifiés, qui étaient expérimentés et récoltaient les baies à un rythme plus rapide.

Aujourd’hui, les caravanes sont vides.

“Le Brexit a eu pour conséquence de rendre notre travail plus cher”, a déclaré Thomson.

“Nous devons maintenant obtenir de la main-d’œuvre d’endroits comme le Turkménistan et le Kirghizistan, le Népal, et cela vient de si loin que cela coûte cher.”

“C’est dévastateur”

Thomson a déclaré qu’il avait invité le public à remplir des seaux de myrtilles en échange d’un don à une association caritative contre le cancer. Une partie des baies est également donnée à des banques alimentaires.

Des centaines de résidents locaux ont répondu à l’invitation de Thomson à cueillir pour des œuvres caritatives, nombre d’entre eux arrivant à la ferme avec des seaux et des boîtes.

La résidente locale Amanda Taylor, qui était l’une de celles qui cueillaient des baies à la ferme, a déclaré qu’il était dévastateur de voir les récoltes pourrir dans un champ alors que tant de personnes n’ont pas les moyens de se nourrir.

“C’est assez émouvant en fait, que nous devions transporter des produits du Pérou par avion alors que j’ai ça à ma porte”, a-t-elle déclaré.

Pauline Cropper, qui se porte volontaire pour organiser les cueilleurs à la ferme, a déclaré que les gens avaient du mal à payer leurs factures d’achat et choisissaient les options les moins chères disponibles.

“Pendant ce temps, les baies ici reposent sur les buissons et se perdent — elles tombent des buissons, il y en a tellement, parce qu’il n’est pas viable pour l’agriculteur local de payer un salaire décent”, a-t-elle déclaré.

Thomson a déclaré que ses plantes auraient pu continuer à produire des baies pendant encore 50 ans, mais continuer à les tailler et à les entretenir était trop coûteux.

“C’est dévastateur pour nous, mais cela n’a aucun sens économique d’apporter les fruits dans les magasins”, a-t-il déclaré.

“Nous n’avons aucune perspective réaliste de gagner de l’argent à moins que les supermarchés ne soient prêts à payer (plus) pour les myrtilles écossaises.”

Il prévoit de continuer à cultiver son autre culture, les cerises, mais pourrait construire des maisons sur certaines de ses terres.