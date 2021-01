Les agriculteurs qui protestent, principalement du Pendjab, de l’Haryana et de l’Uttar Pradesh, se préparent pour le rassemblement massif des tracteurs le jour de la République à Delhi. Des milliers d’agriculteurs, principalement du Pendjab, de l’Haryana et de l’ouest de l’Uttar Pradesh, campent à plusieurs points frontaliers de Delhi depuis le 28 novembre de l’année dernière, exigeant l’abrogation des trois lois agricoles et une garantie légale du prix de soutien minimum (MSP) pour leurs récoltes.

Le chef des agriculteurs Balbir Singh Rajewal avait déclaré plus tôt: « La marche du tracteur le 26 janvier aura lieu comme nous l’avons décidé sur le périphérique extérieur. Nous avons informé la police qu’il appartient au gouvernement de veiller à ce qu’elle soit pacifique. » Environ 25 000 tracteurs de l’Uttar Pradesh et de l’Uttarakhand participeront au «défilé kisan» dans la capitale nationale le 26 janvier, a déclaré samedi le chef de l’Union Bharatiya Kisan (BKU), Rakesh Tikait.

Au milieu des protestations et des préparatifs du rallye des tracteurs, un fermier du Pendjab est arrivé à Delhi sur son tracteur en marche arrière. Le coup était symbolique, appelant le Centre à «renverser» les lois agricoles.

Le défilé de tracteurs débutera aux points frontaliers de Ghazipur, Singhu et Tikri à Delhi, mais les derniers détails des itinéraires doivent encore être finalisés, a déclaré Kohar, qui est un membre éminent du Sanyukt Kisan Morcha, une organisation parapluie des syndicats de l’agitation. .

Promulguées en septembre de l’année dernière, les trois lois agricoles ont été projetées par le Centre comme des réformes majeures dans le secteur agricole qui supprimeront les intermédiaires et permettront aux agriculteurs de vendre leurs produits partout dans le pays.

Cependant, les agriculteurs protestataires ont exprimé leur appréhension que les nouvelles lois ouvriraient la voie à l’élimination du coussin de sécurité du MSP et à la suppression du système du «mandi» (marché de gros), les laissant à la merci des grandes entreprises.