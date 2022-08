Un agriculteur du Pendjab déplace sa maison à deux étages pour la construction d’une autoroute

Un agriculteur de Sangrur, au Pendjab, est à la mode pour sa tentative unique de déplacer sa maison à deux étages de son emplacement actuel pour faire place à l’autoroute Delhi-Amritsar-Katra, a rapporté l’agence de presse ANI. L’homme du nom de Sukhwinder Singh Sukhi a décidé de déménager malgré l’offre d’une compensation car il a dépensé environ 1,5 crore de roupies pour construire sa maison. La propriété a été construite sur son terrain dans le village de Roshanwala à Sangrur. Dans la vidéo partagée par l’agence de presse, on voit un groupe de travailleurs travailler avec précaution autour de la maison et la déplacer.

«Je déplace cette maison car elle se trouvait sur le chemin de l’autoroute Delhi-Amritsar-Katra. On m’a offert une compensation mais je ne voulais pas construire une autre maison. J’ai dépensé environ Rs 1,5 Crore pour le construire. En ce moment, il a été déplacé de 250 pieds », a déclaré le fermier à ANI.

Les utilisateurs de Twitter ont des réactions mitigées face à cette tentative unique de déplacer toute la maison d’où elle a été initialement construite. L’un des utilisateurs a écrit: «Ce sera une étape importante dans le secteur immobilier indien… et à l’avenir, ce sera une grande entreprise où les entreprises prépareront des maisons personnalisées et livreront à l’emplacement des clients (sic).» Un autre a écrit : « Ouais, la maison est belle… c’est un travail très dur pour construire une maison… alors mieux vaut la déplacer si possible.

“Gloire. En vous souhaitant un agréable séjour. J’espère que le gouvernement vous indemnisera pour le déménagement et que les gens apprécient vos efforts », a lu un extrait du commentaire d’un utilisateur.

Un effort pour déplacer une maison a déjà été fait aux États-Unis avec une technologie de pointe en février de l’année dernière, selon BBC News. Une maison victorienne de 139 ans a été déplacée à San Francisco de son emplacement d’origine vers un nouvel emplacement.

