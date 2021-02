Un agriculteur du Maharashtra achète un hélicoptère d’une valeur de 30 crore de roupies pour vendre du lait et prévoit de construire un héliport pour celui-ci

Un entrepreneur et agriculteur de Bhiwandi, dans le Maharashtra, a acheté un hélicoptère d’une valeur de 30 crore de Rs pour l’aider à vendre du lait et à développer son entreprise laitière à travers le pays.

Selon TimesNow, Janardhan Bhoir est également constructeur et s’est récemment lancé dans le secteur laitier. Pour cela, il doit voyager à travers le pays vers des États comme l’Haryana, le Pendjab, le Gujarat, le Rajasthan et d’autres. La plupart des endroits où il se rend n’ont pas d’aéroports propres et il devrait donc voyager pendant de longues heures. Il a décidé d’acheter l’hélicoptère après que son ami l’a suggéré.

Il a dit que l’hélicoptère d’une valeur de Rs 30 crore rendrait son travail plus pratique. Il a déclaré aux journalistes qu’il avait besoin de l’hélicoptère pour son agriculture et son entreprise laitière et a donc décidé de le faire.

L’hélicoptère a récemment été envoyé au village de Bhoir pour un essai. Il a également emmené le panchayat du village et quelques autres villageois faire un tour dans son hélicoptère.

L’hélicoptère sera finalement livré à Bhoir le 15 mars. Il prévoit de construire un héliport sur un terrain de 2,5 acres entouré d’un mur de protection. La propriété aura un garage pour l’hélicoptère, une salle des pilotes et une salle des techniciens. Bhoir a apparemment une propriété d’une valeur de Rs 100 crore, selon les rapports.

L’utilisation d’un hélicoptère pour des voyages personnels est en fait plus courante que vous ne le pensez.

L’année dernière, un couple de personnes âgées du Kerala s’est envolé pour Bangalore et est revenu en hélicoptère après avoir assisté au mariage de leur petit-fils. Ils ont contourné tous les hoquet généralement rencontrés lors des voyages par route, en train ou en avion, en particulier lors de la pandémie de coronavirus.

« C’était comme voler de mon jardin à Bengaluru et revenir. Je ne pense pas que cela se produira même si je prends un vol depuis un aéroport de Kochi ou Coimbatore », a déclaré le grand-père à IANS Lakshminarayan.

L’ancien officier de l’IRTS âgé de 90 ans et sa femme de 85 ans ont pris l’hélicoptère de Palakkad au Kerala à Bangalore, à 394 km de route. Ils se sont envolés pour Bengaluru un samedi et sont revenus dans le même hélicoptère affrété le lundi suivant.

Le petit-fils du nonagénaire, qui s’est marié au temple ISCKON, a organisé le vol en hélicoptère, permettant au vieux couple d’échapper à la menace d’infection par le coronavirus en contournant les modes de voyage habituels, y compris un vol d’une compagnie aérienne commerciale.