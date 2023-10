Un agriculteur du comté de Livingston se présentera au siège du sénateur Tom Bennett – Shaw Local

Jesse Faber, agriculteur et instructeur agricole du comté de Livingston, a annoncé sa campagne pour le Sénat de l’État de l’Illinois, citant la nécessité d’une voix à Springfield qui comprenne, respecte et représente les valeurs du 53e district.

Le 53e district du Sénat de l’État comprend des parties des comtés de Bureau, Ford, Grundy, Iroquois, La Salle, Livingston, Marshall, McLean, Peoria, Putnam, Tazewell, Will et Woodford.

« Ma vie a tourné autour de nombreux aspects de ce qui fait la grandeur de notre État », a déclaré Faber dans un communiqué de presse. « Combiner mon expérience dans l’agroalimentaire et les bonnes politiques publiques avec ma passion pour l’enseignement, l’encadrement et le mentorat de notre prochaine génération de dirigeants m’a donné une perspective unique sur ce dont notre État a besoin à mesure que nous avançons. À Springfield, je serai une voix audacieuse en faveur de politiques conservatrices pleines de bon sens qui sauveront nos familles, nos agriculteurs, nos entreprises et nos enfants. Nous avons besoin d’une économie forte et compétitive et de baisses d’impôts. Nous devons donner la priorité à l’ordre public fondamental. Nous devons nous assurer que les gens ont la capacité de créer des lignes directrices pour leurs communautés reflétant la façon dont ils souhaitent vivre, élever une famille et gagner leur vie. Nous devons garantir que l’Illinois reste un État où les gens veulent vivre et rester. »

Le siège du Sénat du 53e district est détenu par le sénateur Tom Bennett (R-Gibson City). Bennett a déclaré en juillet qu’il prévoyait de prendre sa retraite à la fin de son mandat. Depuis lors, l’homme d’affaires et agriculteur du comté de Livingston, Mike Kirkton, le président du comté de Grundy, Chris Balkema, et le vice-président du conseil d’administration du comté d’Iroquois, Paul Ducat, ont annoncé leur candidature à l’investiture républicaine.

Faber a été élevé dans une culture agricole et ses enfants constituent la septième génération à grandir sur la ferme familiale. Faber a grandi en immersion dans le programme Young Leaders des 4-H, de la FFA et de l’Illinois Farm Bureau.

Son parcours de service comprend plus d’une décennie au sein du conseil d’administration du Livingston County Farm Bureau, en tant que président de l’Association des professeurs d’agriculture professionnelle de l’Illinois, leader des 4-H, entraîneur de jugement du bétail, membre du Conseil consultatif sur l’agriculture du membre du Congrès Darin LaHood et président de l’Illinois. Comité législatif sur l’éducation agricole.

« Faire valoir mon expérience personnelle pour façonner les politiques d’éducation agricole mises en œuvre plus tard au niveau de l’État a été gratifiant », a déclaré Faber. « Nous avons connu de grands succès, notamment en matière de recrutement et de fidélisation des enseignants dans nos écoles rurales, mais nous pouvons faire bien plus pour nos enfants et petits-enfants. Mon expertise dans ce domaine et ma compréhension du processus législatif me permettent d’être opérationnel dès le premier jour au Sénat de l’État et d’élargir les moyens par lesquels je peux servir. Mon expérience à la ferme, en montrant du bétail, en enseignant et en servant notre communauté m’a préparé à siéger à l’Assemblée générale et les gens savent quel genre de représentant je serai pour notre région en raison de mes antécédents éprouvés.

Faber a déclaré qu’il était conservateur sur le plan budgétaire, un fervent partisan du deuxième amendement et fermement pro-vie et pro-famille. Il a obtenu un diplôme de premier cycle en enseignement agricole de l’Université de l’Illinois, après avoir été transféré du Joliet Junior College tout en participant aux équipes de jugement de la viande et du bétail et en rejoignant la Fraternité Alpha Gamma Rho. Il a ensuite poursuivi ses études avec une maîtrise en enseignement agricole de l’Université de l’Illinois et termine actuellement son doctorat en enseignement et leadership agricoles à l’Université du Missouri. En plus de l’agriculture, il travaille comme professeur d’agriculture et conseiller FFA à l’école secondaire Pontiac.

Jesse et son épouse Mary (Mackinson) sont tous deux liés à la région grâce à leurs fermes familiales multigénérationnelles. Ils vivent dans le Pontiac, où ils élèvent leurs deux enfants, Ava et Eli, et sont membres du bureau agricole local, de la FFA, de la Cattlemen’s Association, de la Petite Ligue des entraîneurs, de l’équipe de natation et de la paroisse St. Mary’s.