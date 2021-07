Un agriculteur de moment brillant récolte un champ entouré de BLOCS D’APPARTEMENTS après avoir refusé de vendre des terres à des développeurs avides

C’est le moment brillant où un agriculteur récolte un champ juste à côté d’immeubles après avoir refusé de manière flagrante de vendre sa terre.

Les images montrent le champ qui est entouré de bâtiments résidentiels, en train d’être récolté alors que l’agriculteur polonais Michal Myslowski n’a pas vendu son terrain aux développeurs.

Le terrain est entouré d’immeubles Crédit : Youtube

L’agriculteur Michal Myslowski a refusé de vendre son terrain aux promoteurs Crédit : Youtube

Alors que la plupart des agriculteurs de la ville de Lublin ont accepté de vendre leurs champs, quelques autres comme Myslowski ont refusé.

Cela signifie essentiellement qu’il continue de récolter les récoltes comme avant, mais elles sont maintenant entourées d’appartements dans la rue Jantarowa.

Les habitants ont félicité l’agriculteur pour sa décision et ont partagé des vidéos de lui récoltant le champ sur les réseaux sociaux.

M. Myslowski a déclaré au média polonais Dziennik Wschodni : « Les gens vont bien. Ils comprennent que j’ai du travail à faire. Ils regardent et font des vidéos.

« Les enfants sont aussi heureux. Il n’y a jamais eu de problèmes avec ça. »

Katarzyna, une habitante du quartier, a ajouté : « En tant que résident, je peux dire que cela ne nous dérange pas du tout, au contraire. Mieux vaut une telle vue par la fenêtre que d’être entouré de bâtiments en béton. »

Un autre local a ajouté: « Certains donneraient n’importe quoi pour de telles opinions. »

De nombreux utilisateurs de Twitter et Reddit se sont tournés vers les réseaux sociaux pour montrer leur soutien.

Le champ est dans la ville polonaise de Lublin Crédit : Youtube

L’un d’eux a commenté : » Heureux que cet homme ait gagné. D’autres n’ont pas autant de chance.

Un autre a déclaré: « En tant que personne qui a vu la perte de terres agricoles autour de moi au profit d’entrepôts et de parcs d’activités, je ressens la douleur de cet homme et j’admire son attitude » f *** you « . »

Quelqu’un a ajouté : « J’ai littéralement entendu des gens jurer que nous n’avons pas besoin de vaches parce que le lait vient de l’usine laitière près de chez eux, que nous n’avons pas besoin d’agriculteurs parce que nous importons tout. Pendant ce temps, les médias et le gouvernement détruisent les Les agriculteurs. »