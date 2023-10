Un agriculteur au nord d’Edmonton s’estime chanceux d’avoir survécu à cette saison des récoltes.

Ce n’est pas une blague en ce qui concerne les mauvaises conditions météorologiques et les longues heures passées dans la moissonneuse-batteuse.

Le soir du 26 septembre, Andy Shwetz, à Waskatenau, effectuait un hersage intense (brisement et épandage de paille sur un champ combiné) sur un quart de terrain contenant un ancien puits d’eau de la ville.

Le puits était marqué. Au printemps, Schwetz l’avait rempli de roches et d’argile.

Mais cette nuit-là, alors qu’il descendait du tracteur pour évaluer s’il pouvait herser dessus, le sol s’est effondré sous ses pieds et il a atterri dans environ cinq pieds d’eau glaciale et boueuse.

La situation était immédiatement mauvaise : l’eau lui arrivait jusqu’au cou et le sol était à environ 14 pieds au-dessus de l’eau. Son téléphone portable était posé sur le siège du tracteur. Il faisait noir et il travaillait seul. Sa famille se regroupait, mais elle était sur un autre terrain. Et, peut-être plus important encore, il s’attendait à du gel pendant la nuit. Il n’était que 21h30

Mais il a trouvé l’espoir d’être tombé les pieds les premiers et de ne pas se cogner la tête.

« Je me suis dit : ‘OK, il y a un moyen de sortir. Je vais grimper pour sortir d’ici' », a déclaré Shwetz à CTV News Edmonton dans une récente interview.

« Ce n’était pas une panique dès le départ. »

« Je ne pensais pas que j’allais y arriver »

Au lieu de cela, la panique s’est installée lorsque Shwetz a échoué à maintes reprises à escalader l’enveloppe en ciment.

Il était tombé dans le puits avec un piquet d’arpentage à la main. Utilisant le peu de lumière qui filtrait de son tracteur en marche, il essaya de coincer le pieu dans les trous du boîtier tout en se relevant.

Ce n’était pas suffisant.

Il ôta sa combinaison trempée et glacée, ainsi que ses bottes de cowboy.

« Je ne parvenais pas à obtenir de traction. Les bottes étaient très glissantes en bas et j’essayais juste de me relever. Les pieds en bas ont fait un peu mieux mais je me suis gravement déchiré les pieds », a-t-il déclaré à CTV News Edmonton.

« Je suis monté au sommet et je suis tombé. C’est arrivé deux ou trois fois. »

À ce moment-là, le froid avait épuisé ses forces.

« Je ne pouvais plus bouger. J’avais fini. Je n’avais plus la force de grimper. C’est à ce moment-là qu’on commence à s’inquiéter. »

Sa première pensée fut celle de ses trois fils et de sa femme Shawnalee, qui perdaient leur père et leur partenaire. Il pensa à son ami – également père et mari – récemment décédé. Il s’inquiétait de l’image que Shawnalee aurait si elle le trouvait mort, flottant au fond du puits.

Andy Shwetz et sa femme, Shawnalee. (Fourni)

« Vous dites vos prières, vous dites vos derniers mots. Je pensais vraiment que je n’allais pas y arriver », a déclaré Shwetz.

« Cela a duré environ une demi-heure, puis j’ai commencé à penser : ‘OK, voici mon plan : je dois sortir de l’eau, rester au chaud. Le tracteur est en marche, les lumières sont allumées. Si je peux rester jusqu’à ce que le matin, quelqu’un va venir me trouver.' »

Shwetz s’est appuyé au-dessus de l’eau du mieux qu’il a pu en utilisant le pieu et en bloquant ses muscles en place.

Puis il a attendu.

À un moment donné, il a cru avoir entendu une portière de véhicule claquer sur le tracteur en marche, mais rien d’autre. Personne n’est venu.

Il ne pouvait plus se retenir hors de l’eau.

Il attendit encore.

‘JUSTE COMME MON SAUVEUR’

Shawnalee s’est réveillée au milieu de la nuit pour réaliser que son mari n’était pas revenu. Son véhicule et son matériel ne se trouvaient pas dans la cour. Il n’a pas répondu à ses appels et à ses SMS.

Elle s’est donc dirigée vers le champ où elle l’avait vu pour la dernière fois, alors qu’elle rentrait chez elle en voiture avec les enfants des 4-H la veille au soir.

Elle a trouvé le tracteur toujours en marche dans cette matinée noire. La porte était ouverte et le téléphone portable de Shwetz était mort sur le siège passager.

En moins d’une heure, elle avait sollicité l’aide de sa famille et d’un voisin.

« Elle ne savait pas si j’étais sous l’équipement ou quoi que ce soit. Elle s’attendait au pire. Elle pensait que peut-être je rentrais chez moi à pied pour une raison quelconque, alors elle courait dans les champs », a déclaré Shwetz. Encore trop traumatisée, Shawnalee a refusé de donner un entretien formel.

Un membre du groupe de recherche a finalement arrêté le tracteur. C’est à ce moment-là qu’ils ont entendu : « Bonjour… bonjour… »

Notant que sa femme a un sixième sens, Shwetz a commenté : « J’avais l’idée qu’elle se présenterait probablement quand elle en aurait besoin. »

« Tout comme mon sauveur. »

« ON dirait que vous avez besoin d’aide »

Il était environ 5 heures du matin lorsque Casey Caron, le chef des pompiers de Waskatenau, est arrivé. Shwetz était dans le puits depuis près de huit heures.

« Dans la plupart des cas, lorsque quelqu’un est en détresse, nous nous présentons et lui demandons quel est son nom. Mais dans ce cas, nous n’avons pas été obligés de le faire.

« J’ai… regardé dans le trou et : ‘Bon sang, Andy, on dirait que tu as besoin d’aide' », se souvient-il avoir dit.

« Il était de très bonne humeur après avoir été dans la situation difficile dans laquelle il se trouvait aussi longtemps. »

Immédiatement, les pompiers volontaires ont utilisé une corde pour sécuriser l’agriculteur. Avec l’aide des pompiers volontaires de Smoky Lake, ils ont élaboré un plan consistant à larguer une lance à incendie jusqu’à Shwetz, puis à le hisser lentement en le laissant assis dessus.

« C’était aussi technique que possible », a déclaré Caron.

« Nous nous entraînons en quelque sorte pour des choses comme ça, mais nous ne pratiquons pas cela. Ce n’est pas une chose courante. »

Cela a fonctionné aussi bien qu’ils en avaient besoin. Shwetz a été ramené à la surface en hypothermie et gratté.

Il a passé près d’une semaine à l’hôpital pour une rhabdomyolyse, une maladie provoquée par la libération de protéines et d’électrolytes dans le sang par un tissu musculaire endommagé, endommageant les reins et entraînant parfois des dommages permanents, voire la mort. On lui a dit que cela était probablement dû à la tension exercée sur ses muscles pour se maintenir hors de l’eau.

Mais il avait survécu.

« Je suis tellement reconnaissant pour ma vie maintenant. Vous prenez les choses pour acquises », a-t-il commenté.

« Je vais vous le dire : le repas que j’ai mangé le lendemain matin était meilleur que n’importe quel autre repas que j’ai jamais mangé. »

Trois semaines plus tard, les pieds de Shwetz sont les seuls à guérir encore.

Les pieds d’Andy Shwetz sont encore en convalescence après sa chute dans un puits en septembre. (Fourni)

« J’essaie de trouver une raison pour laquelle cela s’est produit. Il doit y avoir quelque chose que je fais mieux », a-t-il déclaré. « Shawnalee, maintenant, me fait envoyer des SMS où je suis, où je travaille et quand je reviens. C’est donc une question assez importante. Cela fonctionne plutôt bien. »

Il lance également un avertissement aux autres agriculteurs.

« Il y a une tonne de [wells] sur ces vieilles cours de ferme… Il faut que les gens soient conscients qu’il y a là un grand danger. Parfois, on ne s’en rend même pas compte. »

L’Alberta conserve des informations sur l’emplacement des puits dans une base de données publique en ligne.

Avec des fichiers de Dave Ewasuk et John Hanson de CTV News Edmonton